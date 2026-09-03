FPÖ feiert in Innsbruck Haiders Parteiübernahme vor 40 Jahren

Haider sei der "Schutzpatron der Österreicher", sagte Herbert Kickl heuer beim Neujahrstreffen. Der neue Koralmtunnel solle in "Jörg-Haider-Tunnel" umbenannt werden. Kritiker werfen ihm vor, dass er die Jörg-Haider-Verehrung in der FPÖ ausnützt.

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Die Freiheitlichen feiern nach der Parteigründung vor 70 Jahren einen weiteren Meilenstein in ihrer Geschichte: die Wahl von Jörg Haider zum Parteichef vor 40 Jahren. Gewürdigt werden soll das Datum bei einer Großveranstaltung im Congress Innsbruck am Samstag, den 12. September. Das Event bildet auch den Abschluss einer Klubklausur der Freiheitlichen in der Tiroler Landeshauptstadt.

Kickl distanzierte sich von BZÖ

Im September 1986 kam es in Innsbruck zu einer Kampfabstimmung zwischen Haider und dem damaligen Parteichef und Vizekanzler Norbert Steger, wobei Haider klar gewann. Kurz darauf kündigte der damalige SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky die rot-blaue Koalition auf und Österreich ging in eine Neuwahl. Kickl distanzierte sich nach der Gründung des BZÖ durch Haider zwar von der neuen Bewegung. Jüngst wurde der mittlerweile verstorbene FPÖ-Chef immer wieder als Vorbild genannt.