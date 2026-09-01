Aufnahmen bestätigten Wolfsrudel in Tirol

Vier junge Wölfe sind am Freitag im Tiroler Fiss (Bezirk Landeck) fotografisch dokumentiert worden.

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Durch die geprüften Aufnahmen war somit ein Wolfsrudel für das Jahr 2026 im Bezirk Landeck bestätigt, teilte das Land am Dienstag mit. Genetische Untersuchungen hatten zuvor ergeben, dass bereits im vergangenen Jahr ein Rudel im Bezirk Landeck aufhältig war. Noch war fraglich, ob die Jungtiere mit diesem Rudel verwandt sind, da noch kein geeignetes Probenmaterial vorlag.

Aus diesem Grund wurde das Monitoring im Gebiet intensiviert. Die Jägerschaft wurde ersucht, im betreffenden Gebiet nach geeignetem Probenmaterial, insbesondere Losungen, zu suchen, entsprechende Funde zu melden und für weiterführende genetische Untersuchungen einzusammeln, hieß es in einer Aussendung.

Bereits am 18. August 2026 war in Fließ ein Wolf durch eine Wildkamera aufgenommen worden. Auf der Aufnahme war ein weiblicher Wolf mit einer erkennbaren Gesäugeleiste zu sehen, was bereits auf eine mögliche Reproduktion in diesem Gebiet hindeutete. Dies wurde nun durch die Aufnahmen bestätigt.

WWF will Abschuss-Stopp

Die Naturschutzorganisation WWF forderte das Land Tirol am Dienstag unterdessen angesichts des Wolfsrudels auf, die drei derzeit geltenden Abschussverordnungen im Bezirk Landeck "sofort auszusetzen." "Das Land muss jetzt jede Gefahr für die Elterntiere ausschließen. Werden Vater oder Mutter geschossen, ist die Versorgung der Jungwölfe gefährdet", argumentierte man in einer Aussendung. Auch das Tiroler Jagdgesetz verpflichte "zur Weidgerechtigkeit, zum Schutz vor unnötigen Qualen und zur besonderen Beachtung des Muttertierschutzes", meinte man.