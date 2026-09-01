Zaunerstollen Pop-up in Innsbruck eröffnet

60 saisonale Spezialitäten von k.u.k. Rezepten sind erhältlich.

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Eine süße Premiere mit fast 200 Jahren Anlauf: Die k.u.k. Hofzuckerbäckerei Zauner hat heute ihren Pop-up-Store im neuen Innsbrucker Quartier DAS RAIQA eröffnet. Damit ist das traditionsreiche Haus erstmals in seiner Geschichte mit einem eigenen Standort außerhalb von Bad Ischl vertreten. Auf 40 m² sind ab sofort rund 60 Produkte - ein "very best of Zauner" - sowie laufend wechselnde saisonale Spezialitäten erhältlich. Bis Ende Jänner 2027 bleibt Zauner als erster Pop-up-Mieter im RAIQA zu Gast.

Dass die Innsbrucker offenbar auf Zauner gewartet haben, zeigte sich schon vor der offiziellen Eröffnung. "Noch während wir den Store eingeräumt haben, wollten die ersten Passanten bereits bei uns einkaufen", erzählt Philipp Zauner, der das Familienunternehmen in siebter Generation führt. "Ein schöneres Willkommen in Innsbruck hätten wir uns kaum wünschen können."

Allerheiligenstriezel

Rund um Allerheiligen kommt etwa ein Allerheiligenstriezel der besonderen Art nach Tirol: verfeinert mit karamelisierten Walnüssen und kandierten Früchten. Ab Oktober ziehen zudem die berühmten Zauner-Adventkalender und kunstvoll gefertigte Hexen-Häuschen aus Lebkuchen in den Store ein. Richtung Jahreswechsel folgen weitere Spezialitäten und die traditionellen Neujahrs-Glücksbringer.