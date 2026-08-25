E.-Coli-Bakterien: Gesamte Ötztaler Ache gesperrt

Eine Beeinflussung der Trinkwasserversorgung sei jedoch weiter nicht zu erwarten.

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Der Murenabgang auf die Kläranlage im Tiroler Sölden Ende Juli, der diese außer Gefecht setzte, hat weiter Konsequenzen für und auf der Ötztaler Ache. Nachdem dort bereits vergangene Woche auf einer Teilstrecke wegen einer erhöhten bakteriellen Belastung ein Schifffahrtsverbot bzw. "Befahrungsverbot" verordnet worden war, wurde dieses nunmehr auf die gesamte Ache ausgeweitet, teilte das Land am Dienstag mit. Indes bestätigte sich die erhöhte Keimkonzentration.

Magen-Darm-Beschwerden & Co.

Konkret sei im Flussabschnitt unterhalb von Sölden eine höhere Konzentration an E.-Coli-Bakterien bestätigt worden, hieß es. Weil diese Magen-Darm-Beschwerden auslösen könnten, wird weiterhin vom Baden und Wassersport in der Ötztaler Ache abgeraten. Bei offenen Wunden und im Gehörgang seien außerdem Entzündungen möglich, und auch Hunde oder andere Haustiere sollten nicht ins Gewässer gelassen werden bzw. daraus trinken.