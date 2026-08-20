MOBILE GERÄTE
400.000 Euro für neue Radartechnik
Die Tiroler Polizei hat ihre Radartechnologie modernisiert und ist seit August mit neuen Radarmessgeräten ausgestattet. Für rund 400.000 Euro wurden neue Hochfrequenzradarsysteme angekauft, welche über eine bessere Leistung sowie eine höhere Messpräzision verfügten. Damit wäre man österreichweit das erste Bundesland, indem die Modernisierung der Radarüberwachung abgeschlossen wurde, informierte die Landespolizeidirektion.
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Die neuen Geräte würden unter anderem auf Stativen, in speziell ausgestatteten Fahrzeugen oder in sogenannten "Multaboxen" (flexible Radarkabinen, Anm.) zum Einsatz kommen. Dadurch könnte laut Polizei der Straßenverkehr in Tirol noch effizienter überwacht und die Verkehrssicherheit erhöht werden.
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