Küste
Migranten legen vor Kreta an
Die Küstenwache brachte die Menschen aus dem unwegsamen Gelände in Sicherheit, berichtete der griechische Rundfunk ERTNews unter Berufung auf die Behörden. Das Boot erreichte die felsige Küste nahe dem Touristenort Goudouras. Die Migranten kletterten über die Felsen an Land. Bürger, die die Gruppe bemerkten, alarmierten die Hafenpolizei.
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Die Migranten sollen in einem Registrier- und Aufnahmelager untergebracht werden. Fast täglich bringen Schleuserbanden Dutzende Migranten nach Kreta. Nach Angaben der Küstenwache stammen die meisten von ihnen aus der rund 300 Kilometer entfernten Region um die libysche Hafenstadt Tobruk - sie setzen von dort aus nach Kreta über. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind vom Jahresbeginn bis zum 16. August 11.545 Migranten auf Kreta angekommen.
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