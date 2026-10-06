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Seltenes Skelett

Hier kann man einen echten Mini-T-Rex ersteigern

Phillip Platzer
von
Frau steht neben einem großen Dinosaurierskelett in einer dunklen Ausstellungshalle.
© Sotheby's
Ein seltenes Dinosaurier-Skelett steht in New York vor der Versteigerung. Der Nanotyrannus namens Jodi könnte bei Sotheby’s eine Summe im einstelligen Millionenbereich erzielen.
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Wenige Monate nach dem Rekordverkauf eines T-Rex-Skeletts kommt mit Nanotyrannus Jodi ein weiterer Dinosaurier auf den Auktionsmarkt. Das knapp zwei Meter hohe und sechs Meter lange Skelett soll am Dienstag, 27. Oktober in New York versteigert werden. Fachleute schätzen den Verkaufspreis auf sechs bis neun Millionen US-Dollar.

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Seltenes Skelett der Wissenschaft

Laut dem Auktionshaus Sotheby’s handelt es sich um ein außergewöhnlich selenes montiertes Exemplar und eines von lediglich drei der Wissenschaft bekannten Skeletten dieser Art. Das Objekt besitzt unter anderem einen nahezu vollständigen Schädel. Zudem ist es der erste Nanotyrannus, der seit der wissenschaftlichen Bestätigung der Gattung zum Verkauf angeboten wird. In der Forschung beschäftigte die Wissenschaftler lange Zeit die Frage, ob der Nanotyrannus nicht einfach nur ein jugendlicher T-Rex sei.

Rekordsummen bei privaten Verkäufen

Erst im Juli wurde ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von rund 50 Millionen Dollar – das entsprechen etwa 44 Millionen Euro – an einen privaten Käufer versteigert.

Kritik von Museen und Forschung

Versteigerungen dieser Art stehen regelmäßig in der Kritik, weil die Objekte dadurch häufig der Öffentlichkeit und der Wissenschaft entzogen werden. Der anhaltende Hype bei Auktionen treibt die Preise in Millionenhöhe. Öffentliche Museen und Universitäten können solche Beträge meist nicht aufbringen.

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