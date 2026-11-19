Die neueste Masche von Drogenschmugglern macht nichts ahnende Passagiere zu Kurieren.

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Die Warnung, keine Gepäckstücke fremder Personen auf eine (Flug-)Reise zu transportieren, kennen wir alle und wissen, dass wir es besser lassen. Jetzt scheinen Drogenschmuggler eine neue, besonders perfide Masche zu haben, gegen die man sich kaum wehren kann. In Kanada sind bereits 17 solcher Fälle bekannt, die laut CTV News innerhalb eines Jahres dokumentiert wurden.

Gepäckanhänger manipuliert

Das Vorgehen ist erschreckend einfach, ohne dass die Passagiere etwas davon mitbekommen: Sie geben ihr Gepäck bei der Gepäckaufgabe am Flughafen auf und alles ist ganz normal. Die Koffer werden vom Bodenpersonal mit den üblichen Gepäckanhängern versehen und rollen davon. Erst wenn der Koffer nicht mehr zu sehen ist, kommt es zum Tausch: Ein korrupter Flughafenmitarbeiter nimmt den Anhänger und befestigt ihn an einem anderen Koffer, der mit Drogen gefüllt ist. Der manipulierte Koffer wird verladen und der Fluggast ahnt nichts ...

So schnell geht's

Der Austausch der Gepäckanhänger geschieht blitzschnell, oft zu schnell, um von den Überwachungskameras gesehen zu werden. Wenige Sekunden - und es ist schon vorbei.

Wird der Koffer im Zielland entdeckt, sehen die Drogenschmuggler eiskalt zu, wie ein unschuldiger Passagier für das Verbrechen verantwortlich gemacht wird. Geht alles gut, nehmen sie den Koffer nach der Landung an sich.

Häufig wird dieser Trick bei Reisen in Länder angewandt, in denen Drogenschmuggel streng geahndet wird. Den ahnungslosen Passagieren kann sogar die Todesstrafe drohen. In einem Fall wurde eine Frau mit 20,5 Kilogramm Methamphetamin in einem fremden Koffer angehalten. Es dauerte sieben Stunden, bis die Beamten den Betrug aufklären konnten und die Dame gehen ließen.

Hier gibt's das größte Risiko

Wie die Behörden festgestellt haben, wird diese Masche am häufigsten bei Flugverbindungen aus Kanada in folgende Länder angewandt: Dominikanische Republik, Frankreich, Deutschland, Marokko, Bermuda, Philippinen und Südkorea.

Um sich zu schützen, können Reisende ihren Koffer beim Check-in noch einmal fotografieren und auch den Gepäckanhänger dokumentieren. Auch ein GPS-Tracker im Koffer kann helfen, im Ernstfall die Unschuld zu beweisen.