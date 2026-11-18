Auf Bitte der ukrainischen Justiz haben die französischen Behörden die Luxusvilla eines der Korruption verdächtigten Ukrainers in Paris beschlagnahmt.

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Der schwerreiche Geschäftsmann Kostjantyn Zhevago will dagegen gerichtlich vorgehen, wie AFP am Mittwoch aus informierten Kreisen erfuhr. Der 52-Jährige zählt zu den reichsten Männern der Ukraine und wird im eigenen Land seit mehreren Jahren wegen der Veruntreuung von 113 Mio. Euro und der anschließenden Geldwäsche gesucht.

Die Pariser Villa, ein neoklassizistisches Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert in der Nähe des Eiffelturms, wird auf rund 36 Millionen Euro geschätzt. Die Zeitschrift "Forbes" listete Zhevago 2007 als den jüngsten Self-Made-Milliardär der Welt. Er war Eigentümer einer ukrainischen Bank, die 2025 Pleite ging, investierte unter anderem in Bergbauunternehmen und in die Rüstungsindustrie.

Von 2008 bis 2019 saß er als Abgeordneter im ukrainischen Parlament. Seit 2019 ermittelt die ukrainische Justiz gegen ihn. Zhevago wirft der Justiz seines Landes ein "politisches Verfahren" vor.

Zhevago 2022 im französischen Luxus-Skiresort Courchevel festgenommen

2022 wurde Zhevago im französischen Luxus-Skiresort Courchevel festgenommen und unter Auflagen wieder freigelassen. Frankreich lehnte seine Auslieferung zweimal ab und argumentierte, dass es inmitten des Krieges keine Garantie für ein angemessenes Verfahren gebe.

Die Beschlagnahmung der Pariser Villa sei das Ergebnis eines Rechtshilfeersuchens, teilten die ukrainischen Behörden mit. Zhevagos Anwälte betonen, dass die französische Justiz damit nicht dem Verfahren in der Ukraine vorgreife.

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Korruptionsskandale die Ukraine erschüttert, auch im direkten Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Sein früherer Bürochef Andrij Jermak trat wegen Ermittlungen im Energiesektor zurück. Im September entließ Selenskyj den Generalstaatsanwalt nach Korruptionsvorwürfen. Die Korruption ist eines der größten Hindernisse für die Bemühungen der Ukraine um einen EU-Beitritt.