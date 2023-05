Teuerung: Wer ist schuld an den hohen Preisen?

Der Lebensmittelhandel lässt den Vorwurf nicht auf sich sitzen, Preistreiber zu sein.

Wien. Auch in der Teuerungssondersitzung am Freitag stand der Lebensmittelhandel wieder am Pranger. Spar-Vorstand Markus Kaser ließ gegenüber ÖSTERREICH den Vorwurf der Preistreiberei nicht auf sich sitzen: „Wir verzichten sogar auf einen Teil der Gewinne.“ Die Margen im Lebensmittelhandel seien gering. Schuld an der Teuerung seien „hohe Erzeugerpreise, steigende Energie-, Miet- und Personalkosten und Zinsen“.

Besser als Deutschland. Die Statistik gibt Spar recht: Während die Inflation im März 1,4 %-Punkte über jener in Deutschland lag, war die Teuerung bei Lebensmitteln um 0,9 Punkten unter den deutschen Werten.

Internationale Multis mit Milliarden-Gewinnen

Erzeuger cashen ab. Im Gegensatz zum Handel sind zudem die Margen der Erzeuger hoch: Coca-Cola hat etwa alleine im Jahr 2022 eine Gewinn-Marge von 25,4 % und fast 11 Milliarden Gewinn. Der weltgrößte Brauer Anheuser-Busch macht mehr als 14 Milliarden Gewinn und sogar 25,6 % Gewinn-Marge und Nestlé kommt auf mehr als 16 Milliarden Euro Gewinn (und eine Marge von mehr als 17%).