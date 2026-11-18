In einem Wohnblock fanden Anwohner plötzlich 50-Euro-Scheine in ihren Postkästen. Die Hintergründe dieser anonymen Aktion sind völlig unklar.

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Niederlande. In Schiedam (rund zehn Kilometer westlich von Rotterdam) entdeckten Bewohner eines Wohnblocks 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen. Mindestens zehn Haushalte waren laut dem niederländischen Lokalsender "Omroep Twee" betroffen. Weder ein Absender noch eine Erklärung lagen bei den Scheinen. Hinweise auf eine Straftat liegen nach bisherigem Stand nicht vor.

Anwohner rätseln

Eine Bewohnerin wandte sich an die Polizei. Die Beamten rieten den Betroffenen, die Scheine ein Jahr lang nicht auszugeben, falls sich der rechtmäßige Eigentümer noch meldet. Dies entspricht der allgemeinen Regel in den Niederlanden, wonach Funde gemeldet werden müssen und wer sie behält, nach einem Jahr Ansprüche geltend machen kann. Sonderfristen gibt es für diesen Fall nicht.

"Kleine Wichtel?"

Die Reaktionen im Haus fielen unterschiedlich aus. "Mein Sohn hat den Briefkasten geleert, und der Schein war darin", schilderte eine Anwohnerin gegenüber "Omroep Twee" und fügte lachend hinzu: "Kleine Wichtel?" Nicht alle im Haus wurden bedacht; wer keinen Schein fand, zeigte sich laut der "NL Times" enttäuscht. Warum nur ein Teil der Haushalte Geld erhielt, bleibt offen. Ob Zufall oder ein begrenztes Budget dahinterstecken, ist unklar.

Parallelen zu 2024

Ein ähnlicher Fall beschäftigte die Region bereits im Jahr 2024, wie das Münchner Portal "merkur.de" berichtet. Im Rotterdamer Stadtteil Delfshaven erhielt eine Frau mehrere Umschläge mit Bargeld ohne Absender. Im ersten befanden sich 250 Euro samt einer Notiz: "Als Dank für das Gute, das du für mich getan hast. Mach etwas Schönes damit oder gib es an einen guten Zweck." Es folgten Umschläge mit 600 und 1.000 Euro. Weder die Empfängerin noch die Polizei konnten den Absender ermitteln.