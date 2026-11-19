Kein Witz: Es gibt den Welttoilettentag und er ist am 19. November.

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Es gibt für so ziemlich alles einen Welttag, auch wenn man es vielleicht nicht glauben würde. Der 19. November ist ganz dem stillen Örtchen gewidmet: Es ist der Welttoilettentag. Auch wenn es wie ein Scherz klingt, hat dieser Aktionstag einen ernsten Hintergrund. Er wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um auf die weltweite Sanitätsversorgung aufmerksam zu machen.

Geschlechtergerechtigkeit im Fokus

2026 steht der Welttoilettentag unter dem Motto "Safe toilets. Equal futures." und gibt damit dem Zusammenhang zwischen Sanitärversorgung und Geschlechtergerechtigkeit eine wichtige Plattform.

Hygiene-Tipps fürs stille Örtchen

Sauberkeit ist auf der Toilette ein absolutes MUSS, da sie sonst schnell zum Paradies für Bakterien und Keime wird. Wir haben die wichtigsten Hygiene-Tipps für dich im Überblick:

Richtig spülen: Beim Spülen nach dem Toilettengang werden Aerosole aufgewirbelt. Damit geraten auch Krankheitserreger aus der Toilette in die Luft - und zu dir. Daher solltest du den Deckel vor dem Spülen immer schließen.

Beim Spülen nach dem Toilettengang werden Aerosole aufgewirbelt. Damit geraten auch Krankheitserreger aus der Toilette in die Luft - und zu dir. Daher solltest du den Deckel vor dem Spülen immer schließen. Toilettenbürste sauber halten: Die Klobürste ist oft ein Keimherd. Nach dem Gebrauch solltest du sie gut abtropfen lassen und sie gehört regelmäßig gereinigt. Dazu weichst du sie mit etwas Spülmittel im WC ein und verteilst das Reinigungsmittel durch Drehen gründlich. Anschließend spülst du mit heißem Wasser nach. Vergiss nicht, auch den Bürstenhalter zu putzen und dann alles gut trocknen zu lassen. Alle sechs bis zwölf Monate gehört die Toilettenbürste ausgetauscht.

Die Klobürste ist oft ein Keimherd. Nach dem Gebrauch solltest du sie gut abtropfen lassen und sie gehört regelmäßig gereinigt. Dazu weichst du sie mit etwas Spülmittel im WC ein und verteilst das Reinigungsmittel durch Drehen gründlich. Anschließend spülst du mit heißem Wasser nach. Vergiss nicht, auch den Bürstenhalter zu putzen und dann alles gut trocknen zu lassen. Alle sechs bis zwölf Monate gehört die Toilettenbürste ausgetauscht. Toilettensitz reinigen: Putze ihn regelmäßig mit einem guten Haushaltsreiniger ab. Sichtbare Verschmutzungen solltest du umgehend entfernen. Das Gleiche gilt für Deckel und Spültaste. Am besten machst du das alle zwei bis drei Tage, mindestens einmal pro Woche.

Putze ihn regelmäßig mit einem guten Haushaltsreiniger ab. Sichtbare Verschmutzungen solltest du umgehend entfernen. Das Gleiche gilt für Deckel und Spültaste. Am besten machst du das alle zwei bis drei Tage, mindestens einmal pro Woche. Toilettenpapier trocken aufbewahren: Schütze es vor Spritzwasser. Montiere den Toilettenhalter so, dass kein Wasser aus der Toilette hingelangen kann und das Klopapier nicht mit dem Boden in Berührung kommt.

Schütze es vor Spritzwasser. Montiere den Toilettenhalter so, dass kein Wasser aus der Toilette hingelangen kann und das Klopapier nicht mit dem Boden in Berührung kommt. Putzutensilien getrennt verwenden: Schwämme und Tücher, mit denen du deine Toilette putzt, solltest du wirklich nur für diese verwenden und nie auch im Bad oder gar der Küche einsetzen.

Achtung, falls du nach dem Klogang oder zum Putzen Feuchttücher verwendest, darfst du diese nie hinunterspülen. Sie können die Rohre verstopfen und gehören daher in den Mistkübel.

WC-Mythen unter der Lupe

Um die Toilette ranken sich einige Mythen und nicht alle stimmen auch. Wir haben die wichtigsten Mythen geprüft:

Der größte Keimherd im Bad: Nein, Türklinken, Lichtschalter und Wasserhähne beherbergen oft mehr Keime.

Nein, Türklinken, Lichtschalter und Wasserhähne beherbergen oft mehr Keime. Urin ist steril: Nein, auch in einer gesunden Blase können Mikroorganismen in geringen Mengen vorkommen. Bei Infektionen werden es aber mehr.

Nein, auch in einer gesunden Blase können Mikroorganismen in geringen Mengen vorkommen. Bei Infektionen werden es aber mehr. Feuchttücher reinigen besser: Nein, nimm lieber Wasser. Die Duftstoffe und Konservierungsstoffe in diesen Tüchern können die Haut reizen.

Nein, nimm lieber Wasser. Die Duftstoffe und Konservierungsstoffe in diesen Tüchern können die Haut reizen. Auf öffentlichen Toiletten soll man sich nicht setzen: Falsch. Über einen intakten Sitz holt man sich nur in den seltensten Fällen eine Infektion. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man ihn aber vor der Benutzung reinigen oder eine Einmalauflage verwenden.

Falsch. Über einen intakten Sitz holt man sich nur in den seltensten Fällen eine Infektion. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man ihn aber vor der Benutzung reinigen oder eine Einmalauflage verwenden. Auf öffentlichen Klos zu schweben, ist schlecht: Teilweise richtig. Wenn Frauen versuchen, den Sitz beim Urinieren nicht zu berühren, erschwert das die Blasenentleerung, da die Beckenmuskulatur angespannt ist. Besser ist es, die Klobrille zu reinigen und sich zu setzen.

Teilweise richtig. Wenn Frauen versuchen, den Sitz beim Urinieren nicht zu berühren, erschwert das die Blasenentleerung, da die Beckenmuskulatur angespannt ist. Besser ist es, die Klobrille zu reinigen und sich zu setzen. Wer lange auf der Toilette sitzt, bekommt Hämorrhoiden: Teilweise richtig. Das lange Sitzen und das starke Pressen erhöhen den Druck auf die Blutgefäße im Analbereich, und das begünstigt Hämorrhoiden tatsächlich.

Übrigens: Eine Toilette ist für viele Menschen immer noch ein Luxus. Weltweit leben Milliarden Menschen auch heute noch ohne Zugang zu sicher verwalteten Sanitäranlagen. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, gibt es den Welttoilettentag.