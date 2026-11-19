Ein völlig verpatzter Einbruchsversuch in Norditalien sorgt bei den Ermittlungsbehörden für ungläubiges Kopfschütteln. Ein Mann scheiterte beim Versuch, mit einem herkömmlichen Haushaltsbesen in ein Wohnhaus einzudringen, und verlor bei seiner überstürzten Flucht auch noch seinen Personalausweis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die skurrilen Szenen spielten sich in der norditalienischen Stadt Faenza in der Region Emilia-Romagna ab. Der Einbrecher hatte ein Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses ins Visier genommen. Anstatt mit professionellem Einbruchswerkzeug anzurücken, versuchte der Mann, die Außenjalousie mit einem simplen Besenstiel nach oben zu drücken.

Die wichtigsten Fakten zum Einbruchsversuch im Überblick:

Tatort: Faenza, Region Emilia-Romagna (Norditalien)

Faenza, Region Emilia-Romagna (Norditalien) Tatobjekt: Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses

Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses Ungewöhnliches Tatwerkzeug: Ein herkömmlicher Haushaltsbesen

Ein herkömmlicher Haushaltsbesen Verhängnisvoller Fehler: Verlust des Rucksacks samt Lichtbildausweis direkt an der Fassade

Verlust des Rucksacks samt Lichtbildausweis direkt an der Fassade Beweislage: Lückenlose Aufzeichnung des Vorgangs durch private Überwachungskameras

Lückenlose Aufzeichnung des Vorgangs durch private Überwachungskameras Rechtliche Konsequenzen: Anzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchs („denunciato a piede libero“)

Überwachungskamera zeichnet mühsamen Einbruchsversuch auf

Der Plan des Mannes erwies sich rasch als untauglich. Auf den Aufzeichnungen der installierten Überwachungskameras ist detailliert zu sehen, wie sich der Täter minutenlang vergeblich abmühte, den Rollladen mit dem Besen nach oben zu hebeln. Als während des dilettantischen Hantierens schließlich die Alarmanlage des Gebäudes ansprang, brach sofort Panik bei dem Verdächtigen aus.

Der Mann ergriff Hals über Kopf die Flucht. Dabei unterlief ihm jedoch der entscheidende Fehler: In der Hektik ließ er seinen Rucksack direkt an der Hauswand zurück. Als die verständigte Polizei kurz nach dem Alarm am Einsatzort eintraf, stießen die Beamten unmittelbar neben der Fassade auf das Gepäckstück.

Identität auf dem Silbertablett serviert

Für die Kriminalisten der örtlichen Polizei glich der Fund einem Volltreffer. Im Inneren des Rucksacks entdeckten die Beamten den amtlichen Personalausweis des Mannes. Ein Abgleich zwischen dem offiziellen Lichtbild im Ausweisdokument und den hochauflösenden Aufnahmen der Videokamera brachte umgehende Gewissheit: Der gefilmte Täter und der Inhaber des Ausweises sind absolut identisch.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann bei den Behörden bereits amtsbekannt ist. Ungewöhnliche und verpatzte Einbrüche beschäftigen die italienische Polizei immer wieder. Erst vor kurzer Zeit sorgte eine Einbrecherbande für Aufsehen, die von einer geschlossenen Dorfgemeinschaft auf frischer Tat gestellt wurde. In einem anderen Fall schlief ein Einbrecher im Vollrausch im Bett der Bestohlenen ein.

Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchs

Die Staatsanwaltschaft leitete ein förmliches Verfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchs ein. Da der Verdächtige jedoch nicht ins Gebäude gelangte und keine akute Fluchtgefahr bestand, blieb er auf freiem Fuß. Im italienischen Rechtssystem wird dieses Prozedere als "denunciato a piede libero" bezeichnet – die Anzeige wird an das Gericht übermittelt, ohne dass eine sofortige Festnahme oder U-Haft erfolgt. Ob sich der Beschuldigte bisher zu den Vorwürfen geäußert hat, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Es gilt die Unschuldsvermutung.