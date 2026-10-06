oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Portugal-Eklat

Jesus gegen Ronaldo: Streit geht in nächste Runde

Phillip Platzer
von
Ein Fußballspieler im Portugal-Trainingsanzug hält einen Kaffeebecher und ein Handy auf einem Rasen.
© IMAGO/TT
Rund um das portugiesische Nationalteam herrscht Aufregung. Teamchef Jorge Jesus weist Berichte über eine angebliche Entschuldigung bei Superstar Cristiano Ronaldo entschieden zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Jorge Jesus stellt fest, dass er sich bei niemandem entschuldigt habe. Der 72-jährige Teamchef reagierte damit direkt auf Berichte, wonach er Cristiano Ronaldo um Verzeihung gebeten und ein öffentliches Statement angekündigt haben soll.

Auch interessant

"Schattenkrieg": BND-Chef warnt vor Russland

Frankreich: Schüler-Proteste weiten sich aus

Nach Babler Aus: Neuwahl-Geheimplan kursiert in ÖVP

Gerüchte nach dem Zoff

Auslöser der Diskussionen war ein Zoff zwischen dem Trainer und dem Superstar, der in der Abreise von Ronaldo gipfelte. Der spanische Journalist Edu Aguirre hatte in der Talkshow "El Chiringuito" behauptet, dass Jesus beim Stürmer persönlich um Entschuldigung gebeten habe. Zudem sei ein öffentliches Statement des Teamchefs versprochen worden.

Klartext nach dem Spiel

Nach dem 2:1-Sieg von Portugal gegen Norwegen stellte Jesus die Situation eindeutig klar. Er hielt fest: "Ich habe nie versprochen, mich öffentlich zu entschuldigen. Es ist gelogen! Ich entschuldige mich bei niemandem".

Tür für Comeback offen

Trotz des Konflikts ist eine Rückkehr des Superstars in das Nationalteam nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Teamchef hielt bezüglich der Zukunft fest: "Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung – sofern er bei Al-Nassr spielt – ein Kandidat für den Kader. Wenn er zurückkehren will, wird er zurückkehren".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Arnie packt aus: Polizei-Ärger, Balotelli & Man United

Irland gegen Israel: Spuck-Skandal in der Halbzeit

Dortmund jagt Salzburg-Stürmer

Udinese mit großer Alaba-Ansage

4:1! Olise-Zauber beschenkt Zidane gegen Belgien

Jesus gegen Ronaldo: Streit geht in nächste Runde

"Fast verhaftet!" Arnautovic erzählt unglaubliche Bayern-Story

Fahrrad-Zoff bei Real: Mbappé legt sich mit Mourinho an

Messi sagt Adios! Sein letzter Argentinien-Tango

Spanien & England greifen nach dem Viertelfinale