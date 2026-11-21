Die Verletzungsprobleme beim FC Bayern spitzen sich zu, während die Offensive um den verletzten Harry Kane schwer gebeutelt ist und der Klub offenbar über einen Winter-Transfer nachdenkt.

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Nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Köln am Freitagabend, das 1:1 endete, steht fest: Harry Kane erlitt in der 20. Minute einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk und musste noch in der Nacht operiert werden. Laut Informationen der BILD fällt der 33-Jährige drei bis vier Monate aus und kann frühestens Mitte Februar wieder für das Team von Trainer Vincent Kompany auflaufen. Das nächste Spiel wartet am Mittwoch.

Große Sorgen im Angriff

Neben Kane fehlen den Münchnern in der Offensive noch weitere Leistungsträger über längere Zeit. Serge Gnabry wird wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel erst zu Beginn des neuen Jahres wieder einsatzbereit sein. Ismael Saibari fällt mit einem Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk mindestens bis Anfang Februar aus, im schlechtesten Fall sogar bis Ende Februar.

Umdenken vor dem Januar

Eigentlich wollte der FC Bayern im Winter-Transferfenster vom 1. Januar bis zum 1. Februar keine Neuverpflichtung tätigen, weil der Markt im Januar als schwierig gilt und passende Spieler für einen Topklub kaum verfügbar oder überdurchschnittlich teuer sind. Nach Informationen der BILD sondiert der Verein nun aber wie üblich den Markt und schließt einen Transfer im Winter mittlerweile nicht mehr aus.

Klare Worte von Verantwortlichen

Sportvorstand Max Eberl sagte nach der Verletzung von Kane: "Das trifft uns gerade alle sehr. Es ändert aber nichts: Wir haben jetzt sieben Spiele mit dem Kader, den wir haben. Es sind gerade die Spieler, die den Unterschied in der Offensive ausmachen, schwerer verletzt. Das tut uns wirklich extrem weh." Zugleich betonte er: "Wir können jetzt nicht groß lamentieren. Wir müssen nach vorne schauen, weil am Mittwoch das nächste Spiel wartet." Trainer Vincent Kompany erklärte auf der Pressekonferenz: "Ich will auch null Prozent über das sprechen, was in zwei Monaten passieren muss. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, sind die Spieler, die wir noch zur Verfügung haben. Und dass wir aus dieser Situation trotzdem noch unsere Punkte holen, trotzdem noch unsere Siege holen."

Rumpf-Kader bis zur Pause

Bis Weihnachten will sich der FC Bayern mit dem verbliebenen Kader durchkämpfen. Luis Díaz wird nach einem Muskelbündelriss im Oberschenkel im Laufe der kommenden Woche zurück im Spielbetrieb erwartet, dürfte laut Max Eberl nach rund fünf Wochen Pause aber nicht sofort wieder reihenweise Topleistungen abrufen – ähnlich wie Jamal Musiala, der gegen Köln nach acht Wochen wegen eines Faserrisses im Oberschenkel sein Comeback gab, aber noch nicht in Topform wirkt. Alphonso Davies fällt mit einem Faserriss im Oberschenkel in den kommenden zwei Wochen aus, während Michael Olise nach einer Prellung am linken Vorfuß im Laufe der kommenden Woche wieder spielfit werden soll.

Damit bleibt der Fokus des FC Bayern zunächst auf den anstehenden Partien mit dem vorhandenen Personal, bevor das Winter-Transferfenster neue Optionen eröffnet.