Top-Mann
Hammer-Transfer: Bayern an neuem Abwehrchef dran
Die Verantwortlichen des FC Bayern München halten bei ihrer Kaderplanung offenbar Ausschau in der italienischen Serie A. Einem Bericht des britischen Portals "TEAMtalk" zufolge beschäftigt sich der Klub mit einer potenziellen Verpflichtung von Alessandro Bastoni. Der deutsche Rekordmeister zählt demnach zu jenen Vereinen, die laufend über die aktuelle Situation des Innenverteidigers von Inter Mailand informiert werden. Ein konkretes Angebot liegt bisher allerdings nicht vor, die Münchner beobachten die Entwicklungen rund um den Spieler lediglich sehr genau.
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Berater sondieren mögliche Wechseloptionen
Der 27-jährige Italiener wird von vielen Fachleuten als der weltweit beste linke Innenverteidiger angesehen. Vor allem seine Qualitäten im Spielaufbau sowie sein Talent, Angriffe direkt aus der eigenen Defensive heraus zu initiieren, wecken Begehrlichkeiten bei zahlreichen Spitzenklubs. Wie "TEAMtalk" weiter ausführt, lassen die Berater von Alessandro Bastoni momentan den Markt sondieren, um abzuklären, welche Möglichkeiten sich für ihren Schützling im Sommer 2027 ergeben könnten.
Große Konkurrenz aus England
Neben dem FC Bayern sollen auch mehrere Schwergewichte aus der englischen Premier League auf den Verteidiger blicken. Laut dem Bericht gilt der FC Chelsea in England als die wahrscheinlichste Destination. Zudem wurden auch Manchester City sowie Manchester United als mögliche Kandidaten gehandelt. Ob diese englischen Vereine einen solchen Wechsel aus finanzieller und sportlicher Sicht tatsächlich stemmen könnten, bleibt derzeit jedoch unklar.
Inter plant langfristige Verlängerung
Ein entscheidender Faktor bei allen Überlegungen bleibt die Position von Inter Mailand selbst. Der italienische Verein müsste überhaupt erst einmal die Bereitschaft signalisieren, Offerten für einen seiner absoluten Schlüsselspieler anzuhören. Den Informationen von "TEAMtalk" nach verfolgt Inter Mailand allerdings ganz andere Pläne: Der Klub möchte das aktuell noch bis 2028 datierte Arbeitspapier von Alessandro Bastoni vorzeitig ausdehnen und den Abwehrspieler langfristig an sich binden.
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