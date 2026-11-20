Für Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich bringt das Jahr 2027 tiefgreifende Einschnitte. Von der endgültigen Abschaffung der Klebevignette über gelockerte Pickerl-Intervalle mit strengerer Frist bis hin zu bundesweit angehobenen Verkehrsstrafen: Diese Änderungen kommen auf dich zu.

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Das Jahr 2027 bringt zahlreiche Neuerungen in Österreich. Hier erfährst du, was sich alles ändern wird.

Aus für die klassische Vignette

Nach fast 30 Jahren verschwindet die klassische Klebevignette endgültig von Österreichs Windschutzscheiben. Ab dem 1. Februar 2027 ist auf Autobahnen und Schnellstraßen ausschließlich die Digitale Vignette gültig.

Gleichzeitig dreht die ASFINAG an der Preisschraube und passt die Tarife um rund zwei Prozent an:

Pkw-Jahresvignette: steigt auf 108,90 Euro (bisher 106,80 Euro).

steigt auf 108,90 Euro (bisher 106,80 Euro). Motorrad-Jahresvignette: kostet künftig 42,70 Euro.

Tipp: Wer die Jahresvignette 2027 noch bis zum 31. Dezember 2026 kauft, sichert sich den alten Tarif.

Neues §57a-"Pickerl"

Ab dem 19. Mai 2027 greift die größte Reform bei der wiederkehrenden Begutachtung (§57a KFG) seit Jahrzehnten. Österreich passt die Intervalle für Pkw (Klasse M1), Motorräder, Mopeds, Quads und leichte Anhänger bis 3,5 Tonnen an das EU-Minimum an.

Statt wie bisher nach 3, 5 und danach jedes Jahr müssen Neuwagen künftig erst 4 Jahre nach der Erstzulassung zum ersten Pickerl. Danach folgen drei Prüfungen im 2-Jahres-Takt (im 6., 8. und 10. Jahr). Erst ab dem 10. Jahr wird das Pickerl jährlich fällig.

Bisher durfte man das Pickerl bis zu vier Monate nach dem Lochungsmonat überziehen – damit ist ab Mai 2027 endgültig Schluss. Die neue Toleranzregel lautet -4 / +0 Monate: Die Überprüfung ist bereits vier Monate vor dem Stichtag möglich, danach drohen sofort Strafen.

Die Regelung wirkt rückwirkend. Wer durch die neuen Intervalle länger fahren darf, benötigt für die angepasste Frist allerdings eine kostenpflichtige Austauschplakette. Für Fahrzeuge mit Lochung zwischen August und Oktober 2027 gibt es eine einmalige Übergangsfrist bis November 2027.

Aus für den "Strafen-Tourismus"

Ab dem 1. Jänner 2027 werden die Tarife für Anonymverfügungen in ganz Österreich vereinheitlicht. Bisherige Unterschiede zwischen den Bundesländern fallen weg.

Einige Tarife im Überblick: