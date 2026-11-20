Die MA 28 verspricht freie Fahrt in der Maxingstraße, bevor im März die Gleisarbeiten in der Lainzer Straße beginnen. Trotz der Verzögerungen durch einen Asbestfund soll es keine Doppel-Sperre geben.

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In Hietzing wächst die Sorge vor einem Verkehrschaos. Grund sind mögliche Verzögerungen bei den Bauarbeiten in der Maxingstraße, wo ein Asbestfund den Zeitplan durcheinandergebracht hat. Die Bezirksvorstehung hat in den vergangenen Tagen vermehrt Informationen erreicht, wonach sich die Fertigstellung bis Mai 2027 verzögern könnte. Doch bereits im März soll die nächste Großbaustelle in der Lainzer Straße beginnen. Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP) schlägt deshalb Alarm. Die Stadt stellt nun auf oe24-Anfrage klar, dass es zu keiner gleichzeitigen Sperre kommen wird.

Asbestfund sorgt für Verzögerungen

In der Maxingstraße wird die Infrastruktur erneuert. Neben einer neuen Fernwärmeleitung umfasst das Projekt auch die Sanierung bestehender Wasserleitungen. Die Fernwärmearbeiten sind laut Wiener Netze bereits abgeschlossen. Für zusätzliche Verzögerungen hat am 20. Oktober allerdings ein Asbestfund im Straßenbelag gesorgt. Eine Woche später hat die Entfernung des belasteten Materials unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Erst danach kann die Fahrbahn wiederhergestellt werden.

Bezirksvorsteherin Zinkl: "Wir müssen sicherstellen, dass die Öffi-Verbindungen im Bezirk aufrechterhalten bleiben." © BV13

Die möglichen Verzögerungen bereiten Zinkl Sorgen. "Eine gleichzeitige Sperre beider Verkehrsachsen wäre für Hietzing eine enorme Belastung – insbesondere für den öffentlichen Verkehr", warnt die Bezirksvorsteherin. Besonders betroffen wären die Buslinien und der Ersatzverkehr der Straßenbahnlinie 60. Schon jetzt wird ein Teil des Verkehrs über die Lainzer Straße und die Hietzinger Hauptstraße umgeleitet. Zinkl fordert deshalb, dass die Maxingstraße vollständig wiederhergestellt und befahrbar sein muss, bevor die Arbeiten in der Lainzer Straße beginnen.

MA 28 schließt gleichzeitige Sperren aus

Die Lainzer Straße wird ab 2027 neugestaltet. Kaufleute warnen vor einem Parkplatz-Kahlschlag. © TBauer

Die zuständige MA 28 gibt nun Entwarnung. "Die Arbeiten in der Maxingstraße laufen auf Hochtouren", heißt es gegenüber oe24. Eine Überschneidung der beiden Baustellen sei nie geplant gewesen. Das habe man auch dem Bezirk mitgeteilt. Am Zeitplan für die Lainzer Straße hält die Stadt fest. Der notwendige Gleistausch beginnt im März 2027. Bis dahin werde die Maxingstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Einzelne Nacharbeiten könnten allerdings noch anstehen. "Möglicherweise wird es in Teilbereichen – auch witterungsbedingt – noch kleine Nacharbeiten in der Maxingstraße geben, aber erst nach Abschluss der Arbeiten in der Lainzer Straße", erklärt die MA 28.

Streit um wegfallende Parkplätze

Für Diskussionen sorgt auch der geplante Zweirichtungsradweg in der Lainzer Straße. Zahlreiche Kaufleute wehren sich gegen den drohenden Verlust zahlreicher Parkplätze und haben eine Petition gestartet. Die FPÖ spricht von mehr als 160 Parkplätzen, die durch den Umbau verschwinden sollen. Die ÖVP wiederum kritisiert, dass die MA 28 angewiesen worden sei, die wegfallenden Parkplätze gar nicht erst zu zählen. "Parkplätze werden nicht gezählt, daher gab es auch keine Anweisungen diesbezüglich", weist die Stadt den Vorwurf zurück.

Obwohl die ÖVP den geplanten Radweg kritisiert, hat sie dem Umbau im Gemeinderat zugestimmt. Zuvor hat ÖVP-Mandatar Michael Gorlitzer mehrere Mängel an den Plänen aufgezeigt. "Die ÖVP zeigt zwei Gesichter", kritisiert FPÖ-Mobilitätssprecher Klemens Resch und vergleicht die Volkspartei mit der Batman-Figur "Two-Face". Dass die ÖVP eine von der FPÖ geforderte namentliche Abstimmung abgelehnt hat, sorgt bei den Freiheitlichen ebenfalls für Kritik.