Wer Stadttauben füttert, riskiert in Wien eine Anzeige. Tierschützer sprechen von Skandal, die Stadt und Anrainer sehen das ganz anders.

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Tierschutz Austria schlägt Alarm: Mehrere Personen, die Stadttauben mit artgerechtem Futter versorgt haben, wurden laut der Organisation von WasteWatchern angezeigt. Gleichzeitig steigt die Zahl geschwächter Tauben im Tierschutzhaus auf rund 175 pro Monat, erkläre die Tierschützer in einer Aussendung. Sie fordern, Strafen auszusetzen.

Ein absolutes Fütterungsverbot gibt es in Wien nicht, das Reinhaltegesetz verbietet aber Verunreinigungen öffentlicher Flächen, und ausgebrachtes Futter kann als Verwaltungsübertretung gelten.

Die Gegenseite

Wildtierservice-Leiter Günther Annerl sagt, dass Fütterungen am Boden Hotspots bilden und deshalb kontraproduktiv sind. In Wien leben 50.000 bis 60.000 Stadttauben. Der Kot ärgert viele Anrainer, etwa am Bahnhof Wien Mitte, in Floridsdorf und vor allem auch am Franz-Josefs-Bahnhof, wo sich mittlerweile eine Lösung abzeichnet: die Bezirksleitung und WasteWatcher zeigen den gemeinsamen Willen, den neuen Bahnhofsvorplatz zu säubern. Bemängelt wird immer wieder, dass es in ganz Wien nur vier Taubenkobel gibt. auch Politiker Grünen fordern Bezirkslösungen mit (mobilen) Taubenkobel.

Vogelfutter-Nachschub mit dem Lkw

Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) wiederum fordert strengere Regeln und mehr Kontrollen durch die WasteWatcher. Am Leopoldauer Platz füttert laut Anrainern eine Bewohnerin über 80 Jahren seit rund 20 Jahren die Tauben, und zwar mit Schubkarren voll Futter. Laut Papai kommen sogar Lieferwagen mit Mais und Fleisch.

Anrainer berichten laut einer Aussendung des Bezirksvorstehers Papai, dass jeden Tag mittels Scheibtruhe(!) dutzende Kilogramm Vogelfutter ausgebracht werden. Regelmäßig wird per LKW Futternachschub im Palettenformat nachgeliefert. "Zudem liegen der Bezirksvorstehung Berichte vor, dass nicht artgerechte Nahrung wie etwa Speck und Hundefutter gezielt vor Ort platziert wird." Und weiter: "Leider zieht das Überangebot an nicht artgerechtem Futter auch andere hungrige Gäste an: Ratten. Im ganzen Karl-Seidl-Park finden sich Löcher in der Wiese, die den Eingang zu Rattennestern markieren.

Die Taubenschwärme gepaart mit der zunehmenden Rattenplage bringen die Bewohner des Leopoldauer Platzes zur Verzweiflung. Denn die Sorge ist groß, dass dadurch hygienische und gesundheitliche Probleme entstehen könnten – ganz abgesehen von der wenig appetitlich anmutenden Optik durch die ungewünschten Tiere.

Im Juni versammelte der Bezirkschef alle relevanten Dienststellen der Stadtverwaltung an einen Tisch. Bei diesem dringenden Treffen wurden konkrete Pläne geschmiedet, damit das Grätzl rund um den Leopoldauer Platz für die Anrainer bald wieder zu einer sauberen und lebenswerten Umgebung wird.

Lösung in Sicht?

Einig sind sich beide Seiten bei den betreuten Taubenschlägen. Bei mindestens 50.000 Stadttauben gibt es derzeit, wie gesagt, nur vier davon, mehrere Bezirke planen eigene. Die Stadt betont, dass im Umfeld der Schläge nicht am Boden gefüttert werden darf, sonst werden die Tiere wieder in den öffentlichen Raum gelockt.

Eine Stellungnahme der Stadt zur Petition der Tierschützer liegt noch nicht vor, die Inhalte werden zunächst geprüft.