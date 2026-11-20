Bei der Comic Con können Fans ihren Serienhelden ganz nahe kommen. Am Wochenende sind in der Messe Wien unter anderem zwei "Star Trek"-Stars und der Darsteller von Marvel-Bösewicht Kingpin zu Gast.

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Film- und TV-Stars, Autoren, Comic-Künstler, Cosplayer und Content Creator warten am Wochenende auf der Comic Con in Wien auf das Publikum. "45.000 Quadratmeter Popkultur", umschrieb Organisator Patrick Krippner die Veranstaltung, die heuer auch im Zeichen von 60 Jahre "Star Trek" steht. Mit Marina Sirtis und Nicole De Boer sind zwei Ikonen aus diesem Universum zu Gast. Sie freue sich auf die Fans, so letztere. "Denn 'Star Trek' hat die leidenschaftlichsten Fans überhaupt."

Die meisten der erwarteten 45.000 Besucherinnen und Besucher (es gibt noch Restkarten) werden verkleidet auf das Gelände der Messe Wien pilgern. "Es sind eben Nerds - und Nerds sind fantastisch", sagte die Kanadierin De Boer, die in der letzten Staffel von "Star Trek: Deep Space Nine" Lieutenant Ezri Dax verkörperte, im Gespräch mit der APA. "Ein Nerd zu sein, bedeutet eigentlich nur, dass man für etwas brennt, sich wirklich für eine Sache interessiert, alles darüber wissen will, Dinge dazu sammelt oder sich mit seiner Community darüber austauscht. Das finde ich großartig."

Die Vienna Comic Con ist das Top-Event für Popkultur und Gaming in Österreich. © Eugen Nemecek

2025 feierte die VICC ihr zehnjähriges Jubiläum, weil man in dieser Dekade zweimal aussetzen musste, geht diesmal die zehnte Ausgabe über die Bühne. "Für heuer habe ich mir das Ziel gesetzt, dass die Leute auch hinter die Kulissen blicken können", betonte Krippner. "Darum sind Regisseure da und mit Emmy-Gewinner Ante Deković, der an 'Star Trek' und 'Tribute von Panem' mitarbeitete, jemand, der visuelle Effekte macht. Marina Sirtis, Counselor Troi in 'Star Trek: The Next Generation', ist generell immer die Queen jeder Convention. In Wien ist sie zum ersten Mal dabei."

Fanfilm-Premiere und wichtige Fragen

Der Kurzfilm Kobayashi Maru erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die plötzlich auf der Brücke eines Sternenflottenschiffs erwacht und nicht weiß, wie sie dorthin gelangt ist. © Kobayashi Maru

Es gibt mit dem Fanfilm "Kobayashi Maru" auch eine Österreichpremiere. "Als mein 50. Geburtstag nahte, stellte ich mir die Frage: Schmeiße ich eine große Party oder drehe ich auf eigene Faust einen 'Star Trek'-Film", erzählte René von Bodisco, leidenschaftlicher "Trekkie" und im Berufsleben u.a. als Aufnahmeleiter, Produzent und Regisseur tätig. Der Deutsche konnte Cosplayer, bekannte Synchronsprecher, Deković und den damals 96-jährigen und letzten noch lebenden Darsteller von "Raumpatrouille Orion", den heuer verstorbenen Fritz Beckhaus, für das Projekt gewinnen. Der Kurzfilm verbindet beide TV-Serien. Gedreht wurde auch auf dem Nachbau der Brücke des Raumschiffs "Defiant", von Fans über zwölf Jahre geschaffen.

Das Publikum auf Conventions will von Stars natürlich einiges wissen. "Zum Beispiel wie weit die Flecken nach unten verliefen", schmunzelte De Boer, die in der Rolle der Dax eine Leopardenmuster-ähnliche Bemalung im Gesicht und am Hals aufwies. Oder wie die Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen Michael Dorn, der den mit ihr eng verbundenen Klingonen Worf spielte, verlief. "Er ist ein wunderbarer Mensch. Es ist allerdings gar nicht so einfach, einen Klingonen zu küssen, vor allem wegen seiner künstlichen Zähne. Dann musste ich dabei noch dazu auf einer Kiste stehen, um groß genug zu sein! Wir hatten unseren Spaß."

Bösewicht "Kingpin" naht

Als weitere Gäste abseits von "Star Trek" sind etwa Vincent D'Onofrio, als Bösewicht "Kingpin" in "Daredevil" zur Marvel-Legende geworden, und Michael Cudlitz aus "The Walking Dead". Autoren wie Andreas Gruber und T.S. Orgel präsentieren ihre Bücher.

Von Hell’s Kitchen in die Donaumetropole: Der Kingpin kommt zur Vienna Comic Con. © 2023 MARVEL

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