NFL-Superstar Tom Brady zurück im Training

Der siebenfache Superbowl-Champion Tom Brady ist wieder ins Mannschaftstraining bei den Tampa Bay Buccaneers eingestiegen.

Football-Superstar Tom Brady ist nach seiner Trainings-Auszeit bei den Tampa Bay Buccaneers aus "persönlichen Gründen" seit Montag wieder in die Vorbereitung eingestiegen. "Wir sind froh, ihn wieder zu haben", meinte Coach Todd Bowles. Ob er den 45-jährigen, siebenfachen Super-Boewl-Sieger im letzten Preseason-Spiel am Samstag gegen die Indianapolis Colts einsetzen wird, ist aber offen.



Für Österreichs NFL-Hoffnung Bernhard Raimann, der bisher zwei Vorbereitungsspiele für die Colts absolviert hat, wäre es die große Chance, auf die NFL-Legende zu treffen. Der 24-jährige Offensive Tackle, der Ende April als erster Österreicher im NFL-Draft in Runde drei ausgewählt worden war, hatte zuletzt gegen die Detroit Lions eine solide Leistung gezeigt.