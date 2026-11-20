Nach einer massiven Welle ukrainischer Drohnenangriffe auf Ölraffinerien ziehen immer mehr russische Regionen die Reißleine und begrenzen den Verkauf von Benzin und Diesel.

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Minus 45 Prozent: So dramatisch ist der Absturz in der Rohölverarbeitung in Russland, berichten Branchenmedien.

Lange Schlangen an den Tankstellen

Besonders brisant ist die Lage auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim. Nachdem die Ukraine in dieser Woche durch Angriffe den Straßenabschnitt der strategisch wichtigen Krim-Brücke außer Betrieb setzte, spitzt sich die Versorgungskrise weiter zu.

Der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, erklärte, dass Autofahrer an mehreren Tankstellen seit Donnerstag nur noch eine Tankfüllung plus maximal 20 Liter im Reservekanister mitnehmen dürfen. Damit wollen die Behörden laut Raswoschajew verhindern, dass verzweifelte Bürger Hunderte Liter bunkern, große Warteschlangen verursachen und andere Autofahrer ganz leer ausgehen.

Vom Exporteur zum Bittsteller

Eigentlich zählt Russland zu den größten Kraftstoff-Exporteuren der Welt – doch bereits im Sommer musste Moskau nach Engpässen und früheren Angriffen Treibstoff aus Ländern wie Indien zukaufen.

Durch die massiven Produktionsausfälle drohen laut Marktbeobachtern nun auch auf den internationalen Märkten Engpässe. Selbst wichtige Diesel-Exportvereinbarungen, unter anderem mit den USA, könnten dadurch ins Wanken geraten.