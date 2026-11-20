Ein mysteriöser Drohnen-Vorfall stoppte den Flugverkehr in Genua. Es wurden Ermittlungen wegen eines möglichen Angriffs auf die Sicherheit des Luftverkehrs eingeleitet.

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Rom/Genua. Nach einem Drohnenalarm am Flughafen Genua hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen eines möglichen Angriffs auf die Sicherheit des Luftverkehrs eingeleitet. Der Flughafen "Cristoforo Colombo" war am Donnerstagabend rund zwei Stunden lang gesperrt worden, nachdem mindestens drei Drohnen in der Nähe der Start- und Landebahn gesichtet worden waren. Vermutet wird, dass die Drohnen die für ihren Flug erteilten Genehmigungen überschritten haben.

Flughafen gesperrt

Die Fluggeräte waren sowohl östlich als auch westlich der Start- und Landebahn gemeldet worden. Gegen 20.10 Uhr wurde der Luftraum rund um den Flughafen für den Flugverkehr gesperrt. Erst nach Abschluss sämtlicher Kontrollen wurde die Sperre kurz nach 22.00 Uhr aufgehoben und der Flughafen wieder geöffnet.

Von den Maßnahmen war auch ein Flug der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways nach Rom-Fiumicino betroffen. Die Maschine durfte zunächst nicht starten. Die Passagiere mussten das Flugzeug verlassen und konnten erst später wieder an Bord gehen.