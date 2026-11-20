Ein Flugobjekt drang in den polnischen Luftraum ein und stürzte nahe der Grenze zur Ukraine ab. In 42 Städten und Kreisen wurde die Bevölkerung vor einem möglichen Luftangriff gewarnt. Inzwischen gibt es Entwarnung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am frühen Freitagmorgen verschickte das polnische Regierungszentrum für Sicherheit (RCB) eine dringende Warn-SMS. Die Bevölkerung in 42 Kreisen und Städten wurde aufgefordert, Schutz zu suchen: "Gefahr eines Luftangriffs. Suchen Sie einen sicheren Ort auf", hieß es darin.

Zeitgleich wurde nahe der ukrainischen Grenze ein Flugobjekt gemeldet. Ein Anwohner berichtete dem Sender RMF FM von einer Explosion. Er habe den Knall aus rund sieben Kilometern Entfernung gehört.

Flughafen stellte Betrieb ein

Der frühere Innenminister Marcin Kierwiński bestätigte auf X eine Verletzung des polnischen Luftraums. Zunächst gab er aber Entwarnung: Es bestehe aktuell keine Bedrohung aus der Luft. Kurz darauf hob auch das RCB die Warnung auf.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

In mehreren Regionen heulten nach Medienberichten die Sirenen. Der Flughafen Rzeszów-Jasionka stellte vorübergehend den Betrieb ein, auch der Kontrollturm wurde laut RMF FM geräumt.

Was ist in Polen abgestürzt?

Noch ist unklar, um welches Flugobjekt es sich handelt. In ukrainischen Telegram-Kanälen wurde über einen russischen Marschflugkörper vom Typ Ch-101 spekuliert. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ein Vertreter des regionalen Krisenmanagements erklärte gegenüber TVN24, dass das Objekt noch brenne. Die Bevölkerung wurde eindringlich davor gewarnt, sich der Absturzstelle zu nähern. Erst Spezialisten sollen klären, worum es sich handelt.

Russische Angriffe auf die Ukraine

Der Vorfall ereignete sich nach einer Nacht mit schweren russischen Angriffen auf die Ukraine. In Kiew kamen bei Attacken mit ballistischen Raketen drei Menschen ums Leben. In Lwiw wurden zwei Todesopfer gemeldet.

Polens Regierungschef Donald Tusk erklärte, dass derzeit keine Gefahr aus der Luft bestehe und die zuständigen Einsatzkräfte vor Ort seien.