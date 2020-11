Bevor alle wieder möglichst viel zu Hause bleiben wollen, erledigen die Promis noch einiges.

Ab dem 3.11. kommt es in Österreich wieder zu einem Lockdown. Die letzten Tage seit der Verkündung haben einige Leute genutzt, um einige Dinge zu erledigen, die bald nicht mehr so leicht möglich sind. Das macht die Austro-Prominenz, bevor sie sich wieder - wie wir alle - viel zu Hause oder reglementiert im Freien, aufhalten soll...

Dancing Stars

Die beschwingte Tanzshow soll einstweilen weitergehen, heißt es. Wie lange ist unklar, doch seit Beginn der Staffel werden die strengsten Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. So lange es geht, werden die Stars der Tanzshow darum weiterproben. Das hat auch Michi Kirchgasser auf Instagram verkündet.

Model im Farbrausch

Neo-Mami Barbara Meier zeigt sich pretty in pink und schreibt: "Je trister das Wetter, umso lieber trage ich Farbe!" Eine schöne Botschaft gerade in diesen Zeiten...

Dschungel-Zoe: Familienzeit

In einer Insta-Story zeigt sich Model Zoe Saip beim Spaziergang mit ihrer Urgroßmutter. Zusammen sagen die zwei noch ein Gebet auf, das Zoe seitdem sie klein ist, begleitet. Danach geht es für Zoe noch ins Fitnesscenter: Zum letzten Mal für länger, wie sie selber feststellt.

Muchas: Oper in der Krypta

Christian und Ekaterina Mucha entdecken, wie er auf Facebook schreibt, Kroatien. "Noch gehts uns gut und wir fühlen uns sicher und geniessen unsere Zeit in "Freiheit". Davor haben die zwei noch die Oper in der Krypta (unter der Peterskirche) besucht und den Abend sehr genossen. Weil Mucha zuvor schon ein Video aus der Krypta teilte, gab es zum Dank eine eigene Arie als Geschenk; einer der berührendsten Momente in seinem Leben, wie er schreibt. Dieser Ort ist wie so viele kulturelle Orte in Österreich bis Ende November für Veranstaltungen geschlossen...