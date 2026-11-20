Eine Fähre kollidiert während einer Probefahrt mit einem Felsen im Viktoriasee. Ein Video zeigt den dramatischen Moment. Nach bisherigen Angaben wurde niemand verletzt.

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Die Fähre MV Mwanza war auf einer technischen Probefahrt auf dem ostafrikanischen Viktoriasee unterwegs. An Bord befanden sich Vertreter der Transportbranche, die das Gewässer besichtigten.

Lokalen Medien zufolge drohte zunächst eine Kollision mit einem anderen Passagierschiff. Der Kapitän soll daraufhin ausgewichen sein. Doch das Manöver hatte Folgen: Die Fähre prallte gegen den sogenannten Bismarckfelsen.

Experten untersuchen den Vorfall

Aufnahmen zeigen, wie das Schiff auf den Felsen aufläuft und Wasser an der Bordseite hochspritzt. Auch die Lage der Fähre nach dem Zusammenstoß ist im Video zu sehen.

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Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Ein Expertenteam untersucht nun den Zwischenfall. Noch ist unklar, ob das Ausweichmanöver allein für die Kollision verantwortlich war oder weitere Faktoren eine Rolle spielten.

Besonders brisant: Die MV Mwanza befand sich nicht auf einer regulären Überfahrt, sondern auf einer technischen Probefahrt. Die Untersuchung soll klären, wie es trotz dieser Fahrt zur Kollision kommen konnte.