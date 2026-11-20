Auf der indonesischen Insel Flores ist ein 48-jähriger Mann in seinem Haus von einem Komodowaran attackiert worden. Die bis zu drei Meter lange Riesenechse drang ins Gebäude ein und biss dem Bewohner ins Bein.

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Ein purer Albtraum mitten in der Nacht: Der Mann wurde nach der Waran-Attacke in seinem eigenen Schlafzimmer medizinisch versorgt und befindet sich laut Behörden in stabilem Zustand.

Schutzzaun überwunden

Besonders beunruhigend: Eigentlich sollte ein Schutzzaun die gefährlichen Tiere von den Wohngebieten fernhalten. Bereits 2021 wurden in dem Dorf entsprechende Barrieren errichtet. Doch die Anlagen können offenbar nicht lückenlos überwacht werden. "Nicht alle Abschnitte können rund um die Uhr kontrolliert werden", erklärte ein Vertreter der Verwaltung des Komodo-Nationalparks.

Kräftige Kiefer, giftiger Biss

Komodowarane sind die größten lebenden Echsen der Welt. Sie können rund 70 Kilogramm schwer werden und verfügen über kräftige Kiefer sowie einen giftigen Biss. Damit können sie ihre Beute in einen Schockzustand versetzen und die Blutgerinnung verhindern. Angriffe auf Menschen sind zwar selten, können aber tödlich enden: 2007 wurde auf der Insel Komodo ein neunjähriger Bub von einem Waran getötet, 2013 erlitt ein Touristenführer schwere Verletzungen.

Auch deutsche Touristin attackiert

Der Vorfall auf Flores ist nicht der einzige Echsen-Angriff dieser Woche. In Thailand wurde eine etwa 60-jährige Deutsche beim Besuch der Erawan-Wasserfälle von einem Bindenwaran gebissen. Die Frau hatte ihre Füße im Wasser abgekühlt, als sich das Tier näherte, in ihren linken Fuß biss und offenbar versuchte, sie ins Wasser zu ziehen. Sie erlitt eine größere Wunde und musste ins Krankenhaus.

Attacken auf Menschen eher selten

Die Parkverwaltung stellte Fallen auf, um die Echse einzufangen und umzusiedeln. Bindenwarane sind in Thailand weit verbreitet und leben sogar mitten in Städten. Attacken auf Menschen sind allerdings auch bei ihnen eine absolute Ausnahme.