Große Trauer im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio: Nilpferd-Dame Fiona ist tot. Das neunjährige Tier hatte eine Strickmütze verschluckt, die versehentlich in sein Gehege geschleudert worden war.

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Das Unglück geschah vor etwa zehn Tagen. Trotz eines tagelangen Kampfes von Tierpflegern und Tierärzten konnte Fiona nicht gerettet werden.

Im Schockzustand

"Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte", sagte Zoodirektor Dave Jenike. Im Zoo herrsche Schockzustand. Seit dem Vorfall am 8. November hatten sich Pfleger und Veterinäre rund um die Uhr um das Tier gekümmert. Die Hoffnung: Fiona würde die Mütze auf natürlichem Weg wieder ausscheiden. Noch am Montag waren die Verantwortlichen vorsichtig optimistisch.

Mit allen Mitteln

Doch selbst eine ungewöhnliche Rettungsmaßnahme brachte keinen Erfolg. Am Mittwoch lieh sich der Zoo von einem örtlichen Pferdehof eine Vibrationsplatte aus. Mehrmals täglich wurde Fiona daraufgestellt, um ihre Verdauung anzuregen. Vergeblich.

Tragische Zufälle gaben Ausschlag

Besonders tragisch: Die Mütze war offenbar durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle ins Gehege gelangt. Ein Kind hatte die Wollmütze in die Luft geworfen. Ein Ventilator erfasste sie und schleuderte sie durch eine kleine Öffnung der Sichtfenster direkt zu Fiona. Medienberichten zufolge handelte es sich um die Mütze des Kindes.

Alle liebten "Fiona"

"Unser Tierpflegeteam hat heldenhaft alles getan, um sie zu retten", sagte Jenike. Fiona sei von ihrer Zoo-Familie und unzähligen Menschen auf der ganzen Welt geliebt worden.

Der Zoo appelliert nun an alle Besucher, persönliche Gegenstände in der Nähe der Gehege besonders gut festzuhalten. Sollte doch etwas hineinfallen, müsse sofort ein Mitarbeiter verständigt werden.