Knapp sieben Jahre nach dem Brexit bewegt sich Großbritannien wieder auf die Europäische Union zu. Bei einem Gipfeltreffen in Brüssel wollen beide Seiten am heutigen Freitag eine Reihe weitreichender Vereinbarungen auf den Weg bringen.

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Eine Rückkehr in die EU steht zwar nicht unmittelbar bevor – doch die Folgen des umstrittenen Austritts sollen in wichtigen Bereichen entschärft werden.

"Deal war nicht gut genug"

Der britische Premierminister Andy Burnham trifft dazu EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dass der Brexit für Großbritannien nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, räumte Burnham zuletzt selbst ein. "Der Brexit-Deal war nicht gut genug für Großbritannien", sagte er am Mittwoch im Parlament. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach kürzlich von einem "Trauma", das der Austritt hinterlassen habe.

Mehr Reisefreiheit für junge Menschen

Ein wichtiger Punkt betrifft die junge Generation. Ab 2027 nimmt Großbritannien wieder am EU-Austauschprogramm Erasmus+ teil. Zusätzlich soll ein neues Modell namens "Youth Experience Scheme" jungen Menschen befristete Aufenthalte auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtern. Damit könnten sie etwa zum Arbeiten oder zur Weiterbildung ins Ausland gehen – ohne die bisher hohen finanziellen und bürokratischen Hürden.

Weniger Kontrollen beim Lebensmittelhandel

Auch Unternehmen sollen von der Annäherung profitieren. Ein geplantes Abkommen zu Tierseuchen- und Pflanzenschutz könnte dafür sorgen, dass zahlreiche Lebensmittel sowie Tier- und Pflanzenprodukte künftig ohne aufwendige Zertifikate und Kontrollen gehandelt werden können. Das würde den Warenverkehr erheblich erleichtern. Eine Anwendung ab März 2028 steht im Raum.

Energie und Sicherheit im Fokus

Darüber hinaus wollen London und Brüssel ihre Zusammenarbeit im Energiebereich ausbauen. Verhandelt wird über eine Angleichung der Emissionshandelssysteme, damit Zertifikate gegenseitig anerkannt werden. Auch eine mögliche Anbindung Großbritanniens an den europäischen Strommarkt ist Thema. Dafür verlangt die EU allerdings finanzielle Beiträge aus London.

Bei Verteidigung und Sicherheit soll die bereits vereinbarte Kooperation weiter verstärkt werden. Angesichts gemeinsamer Bedrohungen wollen beide Seiten enger zusammenarbeiten. Auch beim Kampf gegen Menschenschmuggel und irreguläre Migration sind gemeinsame Schritte geplant.

Ist die Rückkehr in die EU denkbar?

Premierminister Burnham hatte kurz nach seinem Amtsantritt sogar eine Rückkehr in die Zollunion ins Spiel gebracht. Inzwischen gibt sich seine Regierung vorsichtiger. Innerhalb Großbritanniens wird zudem diskutiert, ob Burnham für einen solchen Kurs überhaupt ein ausreichend starkes Mandat der Bevölkerung besitzt. Der frühere Außenminister David Lammy fordert deshalb, eine mögliche EU-Rückkehr zum Thema des nächsten Wahlprogramms zu machen. Die Parlamentswahl muss spätestens 2029 stattfinden.

Eine vollständige Rückkehr wäre allerdings ein langwieriger Prozess. Alle EU-Mitgliedstaaten müssten zustimmen, die Beitrittsverhandlungen könnten sich über viele Jahre ziehen. Der Brexit wird also vorerst nicht rückgängig gemacht. Die Annäherung zeigt aber deutlich: London und Brüssel wollen die einstige Trennung zumindest in vielen Bereichen überwinden.