Der menschenähnliche Roboter Atlas bekommt einen neuen Job: Ab 2027 soll er erstmals in einer Halbleiterfabrik getestet werden. Auch der Roboterhund Spot übernimmt immer mehr Aufgaben in der Industrie.

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Roboter, die wie Menschen aussehen und in Fabriken arbeiten: Was lange nach Science-Fiction klang, wird zunehmend Realität. Der US-Halbleiterhersteller GlobalFoundries will ab Anfang 2027 den humanoiden Roboter Atlas von Boston Dynamics in seinen Werken testen. Es ist der erste Einsatz dieser Art außerhalb der Autoindustrie.

Atlas soll Fabrikarbeit übernehmen

Was genau Atlas in der Chip-Produktion erledigen soll, ist noch offen. Zunächst wollen GlobalFoundries und Boston Dynamics herausfinden, für welche Aufgaben sich der menschenähnliche Roboter eignet. Auch die Integration in Fertigung und Logistik soll geprüft werden.

Danach sind erste praktische Tests geplant. Dafür wird Atlas gezielt für bestimmte Tätigkeiten trainiert. Welche Standorte wie viele Roboter erhalten könnten, ist bisher nicht bekannt.

Roboterhund Spot sammelt Millionen Daten

Deutlich konkreter ist bereits der Einsatz von Spot. Der vierbeinige Roboter von Boston Dynamics kontrolliert seit mehreren Jahren technische Anlagen in Fabriken von GlobalFoundries.

In Singapur sind seit April 2026 zwei Exemplare unterwegs. Gemeinsam haben sie laut Boston Dynamics bereits mehr als 90.000 Inspektionen durchgeführt und dabei knapp 900 Kilometer zurückgelegt. Die Erfolgsquote der Kontrollgänge soll bei 99 Prozent liegen.

Nun soll Spot auch an weiteren Standorten eingesetzt werden – darunter in Malta im US-Bundesstaat New York und in Dresden.

Roboter sollen Ausfälle verhindern

Bei seinen Kontrollgängen erfasst Spot an festgelegten Punkten Daten über Maschinen und Produktionsanlagen. Werden dabei Unregelmäßigkeiten entdeckt, können Unternehmen Wartungsarbeiten frühzeitig planen.

Das soll helfen, teure Produktionsausfälle zu vermeiden. Die Zahl der Routineinspektionen in Singapur soll deshalb deutlich steigen: Statt bisher 875 Kontrollen innerhalb von zwei Wochen sind künftig mehr als doppelt so viele geplant.

Mit Atlas und Spot baut GlobalFoundries die Zusammenarbeit mit Boston Dynamics weiter aus. Die Fabrik der Zukunft könnte damit zunehmend von Robotern überwacht und unterstützt werden.