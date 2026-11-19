Die USA, China und Russland haben in einem historischen Treffen die gemeinsame Absicht erklärt, künftig die Zahl der Atomwaffen zu verringern. Die Experten Reinhard Heinisch und Gerhard Mangott waren dazu zu Gast in der ZIB 2.

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Die USA, China und Russland wollen einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Darauf verständigten sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bei ihrem historischen Dreiergipfel in Shenzhen, wie aus einer gemeinsamen "Erklärung zum Frieden" hervorgeht. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, heißt es darin.

Konkrete Zusagen zu einer atomaren Abrüstung oder einen Zeitplan enthält die Erklärung, die insgesamt vier Punkte umfasst, allerdings nicht. Die Staatschefs hatten sich am Donnerstag in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen erstmals zu einem Dreiergipfel getroffen. Nach Angaben in der Erklärung tauschten sie sich dabei ausführlich über die internationale Lage aus.

"Es ist nicht realistisch, dass sich diese Weltmächte von ihren Atom-Waffen trennen und das wird auch nicht passieren", so Mangott.

"Für Putin war es eine Möglichkeit sich zu rehabilitieren, zu zeigen, dass er weltweit nicht isoliert ist. Es ist zwar hart, aber das ist ein Treffen der Heuchler. Trump und Putin brechen mit ihren Kriegen gerade alle Regeln. Man spricht über einen Frieden, den man ja selber bricht", kritisiert Professor Mangott.

Scharfe Kritik

Der Politikwissenschaftler meint weiter: "Man würde die Welt gerne in drei Sphären einteilen, wenn es nach den drei Präsidenten geht. Aber die Unterschiede sind viel zu groß, um solche Neu-Ordnungen zu treffen. China und Russland sind durchaus glücklich, dass die USA im Krieg mit dem Iran sind."

Auch Experte Heinisch trifft ein hartes Urteil: "Alle drei haben sich etwas von diesem Treffen versprochen, sich selbst in Szene setzen. Trump hat starke nationale Interessen, die er verkaufen will. Die USA wollen sich am liebsten so schnell wie möglich aus der Unterstützung der Ukraine zurückziehen. Aber Trump ist ja dafür bekannt, seine Positionen sehr schnell zu ändern."