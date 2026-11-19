Die militärische Konfrontation mit dem Iran entwickelt sich für Washington zu einem extremen finanziellen Kraftakt. Die Ausgaben sind deutlich stärker gestiegen als bislang bekannt.

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Seit dem Ausbruch der offenen Kampfhandlungen Ende Februar hat der Konflikt mit dem Iran die Vereinigten Staaten bereits 48,3 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 43,7 Milliarden Euro) gekostet.

Diese Zahl nannte Arthur Miller, stellvertretender Finanzkontrolleur des US-Verteidigungsministeriums, am Donnerstag bei einer Anhörung vor Abgeordneten in Washington.

Damit liegen die tatsächlichen Kosten rund ein Viertel höher als noch im Sommer angenommen. Zum Vergleich: Das überparteiliche Haushaltsamt des Kongresses (CBO) hatte die Ausgaben bis Anfang August noch auf 38 Milliarden Dollar beziffert. Innerhalb weniger Monate sind somit über zehn Milliarden Dollar "dazu gekommen".

Seit dem Ausbruch der offenen Kampfhandlungen Ende Februar hat der Konflikt mit dem Iran die Vereinigten Staaten bereits 48,3 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 43,7 Milliarden Euro) gekostet. © EPA

Wohin das Geld fließt

Laut Miller deckt die gigantische Summe vor allem die unmittelbaren operativen Kosten ab. Insbesondere teure Abfangraketen der Luft- und Raketenabwehr sowie Präzisionswaffen schlagen massiv zu Buche. Verschlissenes oder im Einsatz verlorenes Kriegsgerät muss unter Zeitdruck nachbeschafft werden. Und schließlich verschlingt die permanente Präsenz von Flugzeugträger-Kampfgruppen und Kriegsschiffen in der Region monatlich Milliardenbeträge.

Die große Unbekannte kommt erst noch

Doch selbst die 48,3 Milliarden Dollar bilden nur einen Teil der Wahrheit ab. Wie Miller vor den Abgeordneten einräumen musste, sind die Reparaturkosten für beschädigte US-Militärbasen in der Golfregion in dieser Summe noch gar nicht enthalten. Mehrere Stützpunkte waren in den vergangenen Monaten durch iranische Drohnen- und Raketenangriffe schwer getroffen worden.

Wie teuer der Wiederaufbau dieser Infrastruktur wird, konnte das Pentagon bislang nicht einmal schätzen. Experten gehen davon aus, dass hier weitere Milliardenbeträge auf den US-Haushalt zukommen.

Neben den reinen Militärbudgets bleiben auch die makroökonomischen Folgen außen vor. Die Unsicherheit im Nahen Osten, Störungen der Handelsrouten rund um die Straße von Hormus sowie Angriffe auf Energieanlagen und Frachtschiffe haben weltweit zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, deren Gesamtschaden kaum seriös zu beziffern ist.