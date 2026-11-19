Es begann als Protest gegen hohe Lebenshaltungskosten und endete in einer Nacht der Zerstörung: Neue Schätzungen zeigen, dass die Ausschreitungen in Frankreich deutlich teurer waren als zunächst angenommen.

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Selbst die monatelangen Gelbwesten-Proteste werden in den Schatten gestellt: Laut einer ersten Schätzung beträgt der Schaden nach den Demos und Krawallen rund 207 Millionen Euro.

Die wirtschaftlichen Folgen der massiven Krawalle in Frankreich vom 17. Oktober sind gewaltig. Wie der französische Versicherungsverband "France Assureurs" einer aktuellen ersten Bilanz zufolge mitteilt, belaufen sich die gemeldeten Schäden auf rund 207 Millionen Euro. Besonders brisant: Diese Summe entstand innerhalb von nur 24 Stunden.

Einzelhandel und Betriebe verwüstet

Am Rande von Demonstrationen gegen die hohen Lebenshaltungskosten war es in mehreren französischen Städten zu schwerer Gewalt, Brandstiftung und Plünderungen gekommen.

Die Wucht der Zerstörung traf vor allem Unternehmen und Geschäftsleute, während Eigentum von Privatleuten und Autos nur einen Bruchteil der Schadenssumme ausmachen: Tausende Geschäfte betroffen: Landesweit wurden Läden verwüstet oder geplündert, darunter rund 50 Filialen der Supermarktkette Carrefour sowie Luxusboutiquen wie Louis Vuitton in Marseille. Zerstörte Infrastruktur: In der Stadt Limoges brannte zudem das Rathaus aus.

Neben den reinen Versicherungsschäden verzeichnen die betroffenen Betriebe außerdem erhebliche Umsatz- und Handelsverluste.

Wie massiv die Zerstörungswut an diesem einen Tag war, zeigt der Vergleich mit früheren historischen Protestwellen in Frankreich. Damals brauchte es Wochen oder Monate, um ähnliche Schadenssummen zu erreichen: Bei den Jugendunruhen im Jahr 2005 waren es nach vier Wochen 209 Millionen Euro. Bei den Gelbwesten-Protesten 2018/19 brauchte es mehrere Monate um die Schadenssumme von 259 Millionen Euro zu verursachen.

Der Gesamtschaden aller Proteste wird derzeit auf rund 1,2 Milliarden Euro geschätzt.