Während in Berlin und Shenzhen über den Krieg zwischen der Ukraine und Russland gesprochen wird, attackieren sich die beiden weiterhin gegenseitig. In Kiew soll die österreichische Botschaft von Russland angegriffen worden sein.

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Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde die österreichische und niederländische Botschaft beschädigt. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schreibt auf X: "Die österreichische Botschaft in Kiew wurde ebenfalls durch Russlands terroristische Angriffe auf unsere Hauptstadt beschädigt."

Der Außenminister attackiert im selben Posting Russlands Präsidenten Wladimir Putin: "Putin posierte in Shenzhen als globaler Führer. In Wirklichkeit ist er ein globaler Verbrecher und Terrorist. Und er sollte auch so behandelt werden." Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat ebenfalls auf den Vorfall reagiert.

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Reaktion von Meinl-Reisinger

Sie schreibt auf X: "Heute Nachmittag ist unmittelbar vor unserer österreichischen Botschaft im Zentrum von Kyjiw ein Geschoss eingeschlagen. Unser Botschaftsgebäude wurde dabei beschädigt. Zum Glück wurde niemand verletzt!" Weiter erklärt Meinl-Reisinger: "Ich habe gerade mit unserem Team vor Ort telefoniert und bin sehr erleichtert, dass alle wohlauf sind. Die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat für mich oberste Priorität."

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Das Außenministerium will nun Maßnahmen ergreifen: "Angesichts der immer heftigeren russischen Angriffe auf Kyjiw habe ich daher veranlasst, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu schützen."

Stocker: "Ich bin geschockt"

Bundeskanzler Christian Stocker hat sich ebenfalls zu dem Angriff auf die österreichische Botschaft gemeldet. Er schreibt auf X: "Ich bin schockiert darüber, dass der jüngste russische Angriff auf Kiew unser Personal gefährdet und die Räumlichkeiten unserer Botschaft in Kiew beschädigt hat. Dies ist absolut inakzeptabel: Diplomatische Missionen sind unantastbar und müssen jederzeit geschützt werden. Ich habe soeben telefonisch mit unserem Team in Kiew gesprochen und bin zutiefst erleichtert, dass sie körperlich unverletzt sind. Ich danke ihnen von ganzem Herzen für ihr Engagement für unser Land unter so schwierigen Umständen."

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Niederländische Botschaft ebenfalls beschädigt

Zuvor wurde bekannt, dass die niederländische Botschaft am Donnerstagnachmittag durch ein Geschoss beschädigt wurde. Der niederländische Außenminister Tom Berendsen teilte mit: "Glücklicherweise sind unsere Kollegen unverletzt geblieben, allerdings wurde das Gebäude leicht beschädigt." Das niederländische Außenministerium hat die Untersuchungen schon eingeleitet.

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Putin kündigte Rache an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine nach deren Angriffen auf die Krim-Brücke mit harter Vergeltung gedroht und eine teilweise Waffenruhe ausgeschlossen. "Unsere Antwort wird weitaus schmerzhafter sein als das, was das Kiewer Regime der Brücke angetan hat", sagte Putin nach dem Gipfel mit China und den USA am Donnerstag in Shenzhen. Er lehne zudem jegliche Gespräche über ein gegenseitiges Moratorium für Angriffe auf den Energiesektor und die Schifffahrt ab.

Die Ukraine hatte die Brücke zum dritten Mal binnen einer Woche angegriffen. Der Bahnverkehr musste deshalb kurzzeitig unterbrochen werden, bevor er teilweise wieder aufgenommen wurde. Putin erklärte, er habe mit dem russischen Sicherheitsrat über einen möglichen Stopp der Angriffe auf See und auf Energieanlagen beraten. Er habe "alle gebeten, weiter darüber nachzudenken und das Thema erneut aufzugreifen", sagte er. "Aber nach den Angriffen auf die Krim-Brücke wird es keine Vereinbarungen geben. Wir werden auf diese Angriffe reagieren." Die Brücke werde ausschließlich für zivile Zwecke genutzt. Anders als von Kiew behauptet, werde sie schon lange nicht mehr für den Transport von Militärgütern oder Erdölprodukten verwendet.

Krim-Brücke "Symbol der Besetzung"

Das ukrainische Militär bestätigte einen erneuten Angriff auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke. Der Generalstab erklärte in einer Mitteilung, er habe mit Neptun-Raketen Bahngleise auf dem nach seiner Darstellung illegal errichteten Bauwerk beschädigt. Moskau habe die Brücke als "Symbol seiner Besetzung" der Schwarzmeer-Halbinsel gebaut. Russland hatte die ukrainische Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Berichte über Verletzte bei dem Angriff lagen nicht vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die Brücke werde als Vergeltung für die unablässigen russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur einschließlich Brücken ins Visier genommen. Ukrainische Drohnen und Raketen hatten am Dienstag den mittleren Straßenabschnitt der Brücke zerstört. Der Hauptbogen der Straßenbrücke stürzte, wie von der Nachrichtenagentur Reuters verifizierte Videos und Bilder zeigen, ins Meer und hinterließ eine klaffende Lücke. Die Zerstörung gilt als militärischer, logistischer und symbolischer Rückschlag für Russland.

"In ein oder zwei Monaten"

Die 19 Kilometer lange Brücke ist die längste in Europa und ein Vorzeigeprojekt Moskaus. Putin weihte sie 2018 ein. Sie gilt als Symbol für das Russland Putins sowie für die Anbindung der Halbinsel. Die Krim ist zudem der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, deren Schiffe von der Ukraine wiederholt angegriffen wurden. Die von Russland eingesetzten Behörden auf der Krim kündigten an, ab Freitag Menschen kostenlos mit Fähren in die südrussische Region Krasnodar zu bringen. Die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff laufe ohne Unterbrechung weiter, teilten sie mit.

Russland muss infolge der Angriffe alternative Versorgungswege für die Halbinsel mit ihren fast 2,5 Millionen Einwohnern finden. Das Land könnte russischen Militärbloggern zufolge zudem gezwungen sein, seine Militärlogistik in den besetzten Teilen der Südostukraine neu zu organisieren. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Marat Chusnullin sagte im Staatsfernsehen: "Wir können bestimmte Abschnitte vielleicht in ein oder zwei Monaten wieder in Betrieb nehmen. Was den Rest betrifft, müssen wir abwarten."