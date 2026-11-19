Das höchste Windrad der Welt in Südbrandenburg in Deutschland ist an den Start gegangen.

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Der Höhenwindturm in Schipkau in der Lausitz sei an das Stromnetz angeschlossen worden und produziere Strom, teilte das Dresdner Unternehmen Gicon mit. Der Turm ist mit einer Nabenhöhe von 300 Metern die höchste Windenergieanlage der Welt, insgesamt sind es 365 Meter.

Der Bau kostete 25 Millionen Euro. Die 3,8 Megawatt-Anlage hatte im September ihre endgültige Höhe erreicht. Der riesige Windturm kann laut Gicon den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen. Das Windrad, das in einem bestehenden Windpark hochgezogen wurde, gilt als technische Innovation. Es besteht aus einer Art Gitterturm und einer Stahlkonstruktion mit 22.000 Einzelteilen.

Das Unternehmen Gicon plant fünf weitere Anlagen. Für den Bau von 100 Höhenwindrädern in Deutschland lägen zudem Absichtserklärungen vor, sagte Gicon-Geschäftsführer Jochen Großmann. Die Nabenhöhe von 300 Metern ermögliche es, Wind in einer Höhe für die Stromerzeugung zu nutzen, die herkömmliche Anlagen nicht erreichen. Erwartet würden Stromerträge in einer Größenordnung von der Windkraft auf hoher See. Der Höhenwindturm ermögliche "Offshore auf dem Land", sagte Großmann.