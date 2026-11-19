Vom prachtvollen Weißgoldzimmer bis zur Gymnastikhose der Kaiserin gibt es im Sisi Museum in der Hofburg jetzt einiges neu zu entdecken. In die Umgestaltung flossen bisher 15 Millionen Euro.

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Die Firma Bösendorfer fertigte für Kaiserin Elisabeth einen mit Goldornamenten und Putten verzierten Flügel an. Nach 140 Jahren ist das Prunkstück wieder öffentlich zu sehen: als ein Highlight im neugestalteten Sisi Museum in der Wiener Hofburg. Der Rundgang wurde neu konzipiert, Objekte und Räume hinzugefügt. Zu den wesentlichen Novitäten zählen die "aufwendig restaurierten, erstmals zugänglichen Weißgoldzimmer", hieß es am Donnerstag, am Namenstag der Monarchin, vor Medien.

15 Millionen Euro aus von der Schönbrunn Group, zu der das Museum zählt, erwirtschafteten Mitteln wurden bisher in das Projekt investiert, sagte deren CEO Klaus Panholzer. Nach der Umgestaltung, verbunden mit der Errichtung eines Stiegenhauses mit Aufzug, sei nun ein "durchgängiger und stimmiger" Besuch möglich, der durch das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer (vormals Start der Tour) führt. "Es ist gelungen, kulturelles Erbe zu bewahren und gleichzeitig Geschichte lebendig zu machen", so Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP).

Das Schlafzimmer von Kaiser Franz Joseph. © APA/HANS KLAUS TECHT

927.000 Besucherinnen und Besucher wurden 2025 gezählt. Die Hofburg, errichtet als kaiserliche Residenz, ist naturgemäß "nicht für einen Museumsbetrieb dieser Größenordnung" (Panholzer) gebaut. Deshalb habe man sich zur Überarbeitung der Wegführung entschlossen. Die Räume sind nun barrierefrei verbunden, die Haustechnik auf neuesten Stand gebracht. Und es gibt eine Garderobe.

Sisis Spitzenjacke im Weißgoldzimmer

Die Weißgoldzimmer aus dem Rokoko, die der kaiserlichen Familie als Rückzugsort dienten, wurden zuvor vom Bundeskanzleramt genutzt. Besonders anspruchsvoll sei die Restaurierung der vergoldeten Holzvertäfelungen, der Kachelöfen und des - unter einem später verlegten Boden verborgen gewesenen - Nussholzparketts in sein historisches Erscheinungsbild gewesen, wurde hingewiesen.

Zu den dort neu ausgestellten Sisi-Objekten zählen etwa eine Spitzenjacke, Spitzenmantille und Satinschuhe. "Wenn man die anschaut, sieht man, wie schmal ihre Füße waren", sagte Kurator Michael Wohlfart. "Elisabeth hatte ja noch im fortgeschrittenen Alter, genetisch bedingt, eine mädchenhafte Figur", führte er mit Blick auf ein schmal tailliertes Kleid aus. Eine kaiserliche Gymnastikhose zeugt von der Disziplin Sisis, in einer anderen Vitrine ist ein Frisiermantel der Kaiserin ausgestellt.

Der sog. 'Mailänder Tafelaufsatz' in der neugestalteten Silberkammer. © APA/HANS KLAUS TECHT

Ein eigener Bereich widmet sich Elisabeths Bild in der Nachwelt anhand von Kinoaushangsfotos, Postkarten und Filmplakaten. Die Silberkammer zum Finale erinnert in ihrer Neugestaltung "an eine Schatzkammer", sagte Anja Hasenlechner, Leiterin der Abteilung "Historische Sammlung" im Tourismusministerium. Hier lassen sich zu den Objekten - etwa dem persönlichen Besteck von Kaiserin Maria Theresia - Videoanimationen abrufen. Für das größte Staunen sorgt wohl ein rund 30 Meter langer Tafelaufsatz, gefertigt 1838 für eine Krönung Kaiser Ferdinands I. Neue Zugänge erlauben, näher an das Ensemble zu treten und daran entlangzugehen.

Weitere 700 Quadratmeter sollen folgen

Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (l.) und Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, bei der offiziellen Eröffnung. © APA/AFP/RADEK MICA

Möglich machte die neue Route die Errichtung des neuen Stiegenhauses, das die Räume in der Beletage mit den Bereichen im Erdgeschoß verbindet. Stahlteile und bis zu 800 Kilo schwere Glasscheiben mussten dazu über das Dach in den sogenannten Marschallhof gehoben werden. Bei archäologischen Grabungen im Zuge der Arbeiten wurden Reste einer Römerstraße entdeckt. Nach Abschluss der ersten Bauphase will man sich in den kommenden Jahren weitere Räume vornehmen, um so nach endgültiger Fertigstellung zusätzliche 700 Quadratmeter für das Sisi Museum zur Verfügung zu haben.