Zwei Jugendliche haben von einer Brücke Steine auf die Autobahn A22 geworfen. Dabei wurde kein Autofahrer verletzt. Einer von den beiden wurde von der Polizei erwischt und angezeigt.

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Am Dienstagabend alarmierten Autofahrer die Polizei, da zwei Jugendliche von einer Geh- und Radwegbrücke im Bereich der A22-Nordbrücke Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben sollen. Die Polizei teilte mit, dass die Windschutzscheibe eines Fahrzeuges erheblich beschädigt wurde. Der Lenker blieb zum Glück unverletzt.

Die Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien haben umgehend eine Fahndung eingeleitet. Sie entdeckten die beiden Tatverdächtigen auf der Brücke. Die Polizei versuchte, die beiden einer Kontrolle zu unterziehen. Jedoch ergriffen die Jugendlichen in verschiedene Richtungen die Flucht.

Rund 30 faustgroße Steine auf der Fahrbahn

Während der Verfolgung stürzte ein Polizist und verletzte sich. Von den Tatverdächtigen konnten die Beamten nach einer kurzen Jagd einen von den beiden aufhalten. Dabei handelte es sich um einen 14-jährigen österreichischen Staatsbürger.

Die Polizisten überprüften im Anschluss die Fahrbahn. Sie stellten fest, dass in beiden Fahrtrichtungen rund 30 faustgroße Steine lagen. Die Beamten veranlassten eine Reinigung der Fahrbahn, um eine weitere Gefährdung der Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Es wird weiterhin nach dem zweiten Tatverdächtigen und den genauen Tatumständen ermittelt. Diese Ermittlungen wurden von den Kriminalsachbearbeitern der Polizeiinspektion Handelskai durchgeführt. Der 14-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt und seinen Erziehungsberechtigten übergeben.