In Wien-Favoriten kam es zu mehreren Übergriffen auf offener Straße. Ein 25-Jähriger soll drei Passanten angesprochen und unvermittelt geschlagen haben.

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Wien. Am Mittwoch nahmen Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse in Wien-Favoriten einen 25-jährigen Mann fest. Der Tatverdächtige, dessen Staatsangehörigkeit bislang ungeklärt ist, soll drei Passanten im Alter von 19, 35 und 54 Jahren körperlich attackiert und verletzt haben. Ein erkennbares Motiv für die Taten liegt derzeit nicht vor.

Kurzes Gespräch vor den Schlägen

Laut den bisherigen Erkenntnissen ging der 25-Jährige jeweils nach demselben Muster vor. Er soll die drei Männer zunächst kurz angesprochen haben. Unmittelbar danach schlug er ihnen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Alle drei Opfer erlitten durch diese Angriffe Verletzungen.

Verdächtiger verweigert bei Einvernahme Aussage

Nach der Festnahme durch die Polizisten wurde der Tatverdächtige zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen befragt. Bei der Vernehmung verweigerte der 25-Jährige jedoch jegliche Aussage. Schließlich wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.