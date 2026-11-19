Schockraum
Böller-Unglück in Wien: Kind (8) sprengte sich Finger weg
Zu dem Unfall kam es am Mittwoch im 22. Wiener Gemeindebezirk im Bereich Kurt-Ohnesorg-Weg. Eine Anrainerin hatte den Achtjährigen zunächst dabei beobachtet, wie er mit einem pyrotechnischen Gegenstand hantierte. Nur kurze Zeit später vernahm die Frau einen lauten Knall. Als sie nachsah, lag das Kind bereits mit einer stark blutenden Hand am Boden, woraufhin sofort die Einsatzkräfte alarmiert wurden.
Böller-Unglück in Wien: Kind (8) sprengte sich Finger weg
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Passanten leisteten sofort Erste Hilfe
Noch bevor die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, kümmerten sich mehrere Passanten um das verletzte Kind. Unter den Ersthelfern befand sich glücklicherweise auch eine Krankenschwester. Die kurz darauf eingetroffene Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Behandlung des Buben.
Finger weggesprengt
Durch die Detonation erlitt der Achtjährige schwere Verletzungen an einer Hand, laut APA hat er sich die Finger weggesprengt, sowie im Bereich des Oberkörpers. Die Rettungskräfte brachten das Kind nach der Erstversorgung vor Ort umgehend in den Schockraum eines Krankenhauses.
Ermittlungen zur Herkunft laufen
Vor Ort nahmen Beamte der Polizeiinspektion Puchgasse den Sachverhalt auf. Ein Freund des verletzten Buben gab gegenüber den Polizisten an, dass der Achtjährige den pyrotechnischen Gegenstand zuvor von einem anderen Minderjährigen geschenkt bekommen haben soll. Die genauen Umstände des Unfalls sowie die tatsächliche Herkunft des Gegenstandes sollen nun ermittelt werden.
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