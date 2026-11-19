Ein tragischer Vorfall erschüttert Niederösterreich und Oberösterreich. Auf der Westautobahn bei St. Valentin stürzte in der Nacht auf Donnerstag eine junge Frau aus einem fahrenden Pkw und starb.

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Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag im Baustellenbereich auf der A1 bei St. Valentin in Fahrtrichtung Linz. Neben einem 18-jährigen Lenker befanden sich noch drei weitere Insassen in dem Wagen. Laut "ORF" unter Berufung auf die Polizei dürften diese Personen während der Fahrt nicht angegurtet gewesen sein.

Tür öffnete sich plötzlich

Aus bisher ungeklärter Ursache ging plötzlich die Fahrzeugtür direkt hinter dem Beifahrersitz auf. Eine 18-Jährige aus dem oberösterreichischen Bezirk Kirchberg an der Krems fiel daraufhin aus dem Auto und blieb auf dem zweiten Fahrstreifen liegen. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch direkt an der Unfallstelle.

Ermittlungen zu Ursache laufen

Warum genau die Tür aufsprang, ist derzeit noch völlig offen. Die Polizei ermittelt nun, ob etwa ein technisches Gebrechen dahintersteckt oder es einen anderen Grund gibt. Um die übrigen Insassen des Pkw nach diesem Schock zu betreuen, stand in der Nacht ein Kriseninterventionsteam im Einsatz, erklärte Polizeisprecher Stefan Loidl gegenüber "noe.ORF.at".

Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Zur weiteren Klärung des Vorfalls hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten inzwischen eine Obduktion angeordnet. Weitere Details zum genauen Ablauf des Geschehens liegen aktuell nicht vor.