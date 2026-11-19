Wer morgen in der Wiener Innenstadt unterwegs ist, braucht starke Nerven: Zwei Kundgebungen legen zentrale Verkehrsadern lahm. Der ÖAMTC rechnet mit Verzögerungen rund um die Ringstraße.

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Wien. Am Freitag kommt es laut ÖAMTC aufgrund zweier Demonstrationen zu erheblichen Staus in der Wiener Innenstadt. Die Ringstraße wird dabei voraussichtlich für mehrere Stunden ab der Operngasse beziehungsweise ab dem Schwarzenbergplatz für den Verkehr gesperrt.

Vormittags-Demo zieht zum Parlament

Den Anfang macht eine Versammlung am Vormittag. Der Demo-Zug startet um 9.30 Uhr direkt beim Universitätsring. Von dort bewegt sich die Menge auf der Ringstraße entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung bis vor das Parlament. Laut aktuellen Planungen soll diese erste Veranstaltung gegen circa 14 Uhr wieder zu Ende sein.

Nachmittags-Zug über Mariahilfer Straße

Lange durchatmen können Autofahrer danach allerdings nicht, denn schon um 15.30 Uhr folgt die nächste Kundgebung. Treffpunkt ist der Christian-Broda-Platz. Die Route führt anschließend über die Mariahilfer Straße, die Babenbergerstraße, die Ringstraße und das Burgtor bis auf den Heldenplatz, wo die Abschlusskundgebung abgehalten wird.

Staus auf wichtigen Ausweichrouten

Aufgrund der Sperre der Ringstraße verlagert sich der Verkehr, weshalb es laut ÖAMTC auf zahlreichen Ausweich- und Zufahrtsstrecken zu Verzögerungen kommt. Besonders betroffen sind die gesamte Zweierlinie, der Bereich rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz sowie die Rechte Wienzeile und die Lothringerstraße. Auch auf den Zufahrten zum Ring – konkret am Rennweg, in der Prinz-Eugen-Straße, der Favoritenstraße und der Burggasse – müssen Lenkerinnen und Lenker viel Zeit einplanen.

ÖAMTC rät zu Öffis

Um dem Verkehrschaos in der Wiener Innenstadt zu entgehen, empfiehlt der ÖAMTC allen, die direkt ins Zentrum müssen, nach Möglichkeit auf die U-Bahnen umzusteigen. Wer dennoch auf das Auto angewiesen ist, sollte den gesamten Innenstadtbereich großräumig über den Gürtel oder die A23 umfahren.