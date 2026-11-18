In der 10-Uhr-Pause ging es Dienstag in einer Mittelschule in Hietzing rund: Zwei Klassenkameraden - ein Syrer (15) und ein Slowake - gingen mit Messer und Fäusten aufeinander los.

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Wien. Warum sich die beiden Burschen, die oe24-Infos zufolge in dieselbe Klasse in einer öffentlichen (Brennpunkt)-Schule in Hietzing gehen und einst die besten Freunde waren, jetzt so spinnenfeind sind, dass sich sie am Schulklo einen blutig endenden Kampf lieferten, ist unklar. Es soll ein Vorfall vor wenigen Wochen gewesen sein, über den beide nicht reden.

Im Zuge des schwelenden Streits soll ein 15-jähriger Syrer seinen Kontrahenten (ein Slowake, 16) am Dienstag mehrmals vor Zeugen mit dem Umbringen bedroht haben. Anschließend begaben sich die beiden Jugendlichen auf die Schultoiletten. Dort soll der Jüngere ein Klappmesser gezogen und damit Stichbewegungen in Richtung des Widersachers ausgeführt haben. Daraufhin soll der Bedrohte seinem Angreifer einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und ihm dabei einen Schneidezahn ausgeschlagen haben.

Syrer hat jetzt Betretungsverbot für Schule

Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest. Das mutmaßlich verwendete Klappmesser konnte im Zuge einer Personsdurchsuchung nicht aufgefunden werden, war aber von mehreren anderen Schülern (und zwar nicht nur am Dienstag) gesehen worden. Gegen den Jugendlichen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Syrer wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Der 16-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.