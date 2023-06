Westwien will sich mit Titel aus Handball-Profiliga verabschieden

Die am Sonntag (19.05 Uhr/live ORF Sport +) beginnende "best of three"-Finalserie der Handball-Meisterliga glänzt mit zwei Überraschungsteams. Das finanziell ausgeknockte Westwien könnte sich mit dem 1. Meistertitel seit 1993 verabschieden, der HC Linz peilt das erste Championat seit 1996 an.