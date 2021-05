Cup-Finale eröffnet Wiener Festwochen

Nach der Länderspiel-Pause geht Handball-Österreich in die heiße Phase - zum Start wartet im Cup-Finale das Wiener Derby.

Der Titel im Handball-Cup der Männer wird erstmals im Wiener Finalduell zwischen Westwien und Rekordsieger Fivers Margareten entschieden. Das Endspiel am Sonntag (18.30 Uhr/live ORF Sport+) in Maria Enzersdorf ist auch der Beginn der "Wiener Handball-Festwochen", stehen sich doch beide Clubs auch im Liga-Viertelfinale (ab Mittwoch) gegenüber. Im Cupfinale der Frauen (16.10/live ORF Sport+) fordert WAT Atzgersdorf die in dieser Saison noch ungeschlagene Mannschaft von Hypo NÖ.

Ganz Wien im Handball-Fieber

Drei oder vier Lokalduelle stehen für Westwien und die Fivers in den nächsten zwei Wochen auf dem Programm. In der Liga lagen die Fivers vor dem Stadtrivalen und haben daher Heimvorteil, das Cupfinale findet in der aktuellen Heimhalle von Westwien statt, das in der Südstatt elf von zwölf Partien gewonnen hat.

Die Mannschaft von Michael Draca hofft nach 29 Jahren Pause auf den dritten Cup-Titel. "Solche Spiele gibt es nicht viele in einem Sportlerleben und genau dafür arbeiten wir als Mannschaft Tag für Tag. Wir werden in jeder Sekunde alles geben was wir haben um unsere 'Titeldurststrecke' zu beenden", erklärte Julian Pratschner.

Die Fivers haben heuer im Europacup starke Leistungen geboten und wollen mit dem achten Cupsieg fortsetzen. "Die jungen Westwiener haben sich in den letzten Monaten ganz stark entwickelt, die sind hungrig und wollen den ersten Titel seit bald drei Jahrzehnten für ihren Verein einfahren. Wir werden da in jedem Spiel eine Extraleistung bringen müssen, damit wir uns durchsetzen", ist sich Fivers-Trainer Peter Eckl aber bewusst.

Hypo NÖ will Mega-Rekord weiter ausbauen

Bei den Frauen liegt die Favoritenrolle ganz klar bei Titelverteidiger und Rekordsieger Hypo NÖ, der seit Einführung des Bewerbs 1989/90 nur zweimal (2017 MGA Fivers, 2018 Stockerau) nicht im Cup gewonnen hat. Atzgersdorf kämpft nach dem sensationellen Meistertitel 2019 um den zweiten großen Triumph.