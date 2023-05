Westwien startet Abschiedstour mit souveränen Viertelfinal-Sieg gegen Bregenz

Die SG Westwien hat zum Auftakt ihrer "Abschiedstour" in der HLA-Meisterliga vorgelegt.

Am Sonntag siegten die Wiener, die nach Saisonende den Spielbetrieb aus wirtschaftlichen Gründen einstellen, gegen Rekordmeister Bregenz Handball nach einer starken zweiten Hälfte mit 27:20 (10:10). Damit können Marko Katic und Co. schon am Samstag im zweiten Duell der "best of three"-Viertelfinalserie auswärts den Aufstieg perfekt machen.

Nach hart umkämpften 40 Minuten konnte der Zweite des Grunddurchgangs in einer intensiven Partie erstmals ein Zwei-Tore-Plus herauswerfen (14:12), noch einmal arbeitete sich Bregenz von 12:15 auf 16:16 zurück (45.). Dann aber ließen sich die Hausherren nicht mehr von der Siegerstraße abbringen, sie gewannen damit auch das dritte Saisonduell mit dem Grunddurchgangssechsten und dürfen weiter vom ersten Meistertitel seit 1993 träumen.