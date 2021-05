Am Mittwoch starten die Fivers gegen Westwien in die Best-of-3 Viertelfinalserie der spusu Handball-LIGA.

Nach dem Cup-Finalspiel zwischen den FIVERS Margareten und den INSIGNIS Westwienern am vergangenen Sonntag, geht es schon am Mittwoch mit der nächsten Knallerpartie weiter. Um 20:30 wird das Derby der Stadtrivalen in der Wiener Hollgasse angepfiffen. Im Cup-Finale schenkten sich die beiden Mannschaften nichts. Mit hohem Tempo, attraktiven Toren und unglaublichen Paraden der Tormänner auf beiden Seiten, bot das Spiel alles was man sich von einem Final-Spiel wünscht. Das weiß auch Fivers-Coach Peter Eckl: „Respekt vor Westwien, das junge Team hat uns praktisch das ganze Spiel gefordert.“ In der Endphase konnten die Fivers das Ruder aber an sich reißen und gewannen mit 31:28 ihren achten Cup-Titel.

© GEPA Fivers-Star Lukas Hutecek hat den nächsten Titel im Visier. ×

Cup reicht nicht, Fivers heiß auf Meistertitel

Fivers Topspieler Lukas Hutecek betont: „ Wir wollen heuer alles gewinnen, was es für uns noch zu gewinnen gilt. Wir wollen die Meisterschaft.“ Dass es den Margaretnern an Motivation nicht mangelt ist klar. Sie gehen als Favorit in das erste der möglichen drei Begegnungen.

Trainer Eckl weiß: „Am Mittwoch wollen wir die Basis für ein weiteres Kapitel der FIVERS-Historie legen, mit einem starken Auftreten in der Viertelfinalserie in Führung gehen. Das erste Spiel in so kurzen Serien ist besonders wichtig, jedes Auswärtsteam will da überraschen, die Chance nutzen.“ Nach dem HLA-Supercup und dem ÖHB Cup Titel, soll mit dem Meisterschaftstitel der Wunsch des Mannes, der bei den Fivers schon 11 Jahre das Sagen hat, in Erfüllung gehen: „Wir wollen das Triple, dafür werden wir alles geben.“

© GEPA Westwien-Coach Michael Draca will mit seiner Mannschaft die Fivers endlich biegen. ×

Westwien will die Revanche

Nach dem enttäuschenden Cup-Final-Ergebnis seitens der Westwiener, soll nun ein Sieg im ersten Viertelfinalspiel her. In der laufenden Saison gelang den Westwienern noch kein Sieg in der Wiener Hollgasse. In den zwei Begegnungen bisher konnten sich die Hausherren souverän mit 34:24 und 32:27 durchsetzen. Das ist aber kein Grund um den Kopf hängen zu lassen. Nach dem verlorenen Cup ist sich Trainer Michael Draca sicher: „Jetzt geht es ins Viertelfinale, wieder sind die FIVERS unser Gegner. Da werden wir wieder alles reinhauen, was in uns steckt.“ Die Mannschaft weiß was sie besser machen muss am Mittwoch.

Westwien Tormann Constantin Möstl resümierte nach der Cup-Niederlage: „Wir haben heute nicht unser bestes Spiel geliefert, sind vor allem in der Deckung nicht stark gewesen. Jetzt müssen wir aus dieser Niederlage lernen, als junges Team unsere Lehren ziehen.“ Dass die Westwiener eine Revanche anstreben steht außer Frage.

Derbys versprechen Topspiele zu werden

Die einen wollen unbedingt das Triple holen, die anderen brennen auf eine Revanche. Alles vielversprechende Ausgangspunkte für eine spannende Partie voller Emotionen. Es bleibt also weiterhin spannend, ob den Fivers eine makellose Saison mit ihrem vierten Meistertitel in der Vereinsgeschichte gelingt oder ob das junge Team von Coach Michael Draca den Traum des fünften Meistertitels (letzter 1993) weiterträumen darf.

Das zweite Spiel findet kommenden Samstag um 19:30 bei den Westwienern statt, das mögliche dritte Spiel würde am 18.05 ausgetragen werden, wieder in der Hollgasse.

Nera Palinic