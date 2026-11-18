Ein 51-Jähriger nahm die Landstraße in Ennsdorf offenbar mit weit überhöhter Geschwindigkeit und raste frontal gegen die Betonleitwand einer Unterführung.

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OÖ. Laut Polizeibericht kam der 51-Jährige aus dem Bezirk Perg mit seinem BMW X5 aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Betonwand einer Unterführung nahe der Westautobahn A1. Der Unfall ereignete sich gegen 9.00 Uhr am Vormittag.

Schwerdeformierter BMW X5 nach Unfall an Brückenpfeiler. © Foto Kerschi

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer reagierten rasch, setzten die Rettungskette in Gang und versuchten, dem Schwerverletzten zu helfen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen kurze Zeit später ein und mussten den eingeklemmten Lenker aus dem völlig deformierten SUV befreien.

Notarzt und Rettungskräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, doch für den 51-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Feuerwehr führte anschließend Aufräumarbeiten durch und unterstützte bei der Sicherung der Unfallstelle. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die genauen Umstände des tödlichen Verkehrsunfalls sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.