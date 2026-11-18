Ein Mini-Tief bringt ab Donnerstagvormittag feuchte Luft und intensiven Niederschlag in den Süden Österreichs. Laut ORF-Wetter-Experte Sigi Fink könnte stellenweise sogar Schnee bis in tiefe Lagen fallen.

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In einem Facebook-Video auf seinem Account richtet ORF-Wetter-Experte Sigi Fink den Blick bereits auf die kommenden Stunden und die Chancen auf Schnee: "Hm, vielleicht morgen eine weiße Überraschung in Osttirol und Oberkärnten?"

Mini-Tief bringt feuchte Luft

Mit einem aus dem Wasser ragenden Ast veranschaulicht er die Alpen in der Westströmung: "Stellt euch vor, das wären jetzt die Alpen und in dieser Westströmung, wo diese Wellen herkommen [...] macht morgen einen Mäanderer um die Südalpen herum, also um Westitalien, Nordwestitalien und da entsteht dann morgen ein Wirbel in dieser Welle. Dieser Wirbel wird dann ein Mini-Tief erzeugen und dieses Mini-Tief schaufelt dann endlich einmal auch wieder in Richtung Alpensüdseite, Südalpenraum sehr feuchte Luft", erklärt Sigi Fink.

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Schneefallgrenze hängt an Zehntelgraden

"Spannend die Schneefallgrenze. Warum?", fragt Fink und erklärt: Vor dem Zuziehen von Westen und Süden her kühlt es über Nacht in den Regionen vom Südtiroler Pustertal über Osttirol bis nach Oberkärnten und eventuell bis in den Raum Villach auf minus zwei bis plus drei Grad ab. Wenn der Niederschlag aufkommt und immer stärker wird, entscheiden laut dem Experten wenige Zehntelgrad über die Niederschlagsform. In der Höhe weht zudem ein starker bis stürmischer Westwind, während es unten in den Tälern relativ windschwach bleibt.

Schnee bis ins Lienzer Becken

Bei Temperaturen um null bis plus ein Grad in 1.500 Metern Höhe kann der starke Niederschlag bei schwachem Talwind dazu führen, dass es über einen längeren Zeitraum immer weiter herunterschneit. Zunächst sind da und dort Eiskörner, gefrierender Regen sowie Schneeregen oder nasser Schneefall möglich. Durch die Intensität könnte es laut Sigi Fink kurz und vorübergehend sogar ganz hinunter in manches Tal schneien, möglicherweise auch im Lienzer Becken. "Also nicht ganz auszuschließen, nur, dass ich es einmal angesprochen habe, nicht, dass ihr euch morgen einmal wundert's", so Fink an seine Follower.