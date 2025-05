Doppelte Power! Dyson launcht neuen Airwrap Coanda 2x

Wenn ein Beauty-Tech-Gigant wie Dyson ein neues Produkt präsentiert, spitzt die Branche die Ohren. Das Tool, das unsere Badezimmer in Mini-Friseursalons verwandelt hat kriegt jetzt ein Upgrade: Der neue Dyson Airwrap Coanda 2x soll smarter, stärker und stylischer als je zuvor sein.

Eigentlich war ein leiser Produktstart geplant – doch TikTok machte Dyson einen Strich durch die Rechnung. Nur wenige Tage nach dem Launch in Südkorea geht der neue Dyson Airwrap Coanda 2x bereits in den sozialen Medien viral. Kein Wunder: Der Beauty-Gigant wählte für die Weltpremiere nicht irgendeinen Ort, sondern ganz bewusst Seoul – das Epizentrum der globalen Beauty-Trends.

Zufall? Ganz und gar nicht. Südkorea gilt derzeit als Trendlabor der Branche – was hier angesagt ist, findet blitzschnell seinen Weg in die internationale Beauty-Community. Dyson setzt damit gezielt auf die Innovationskraft und den digitalen Einfluss der K-Beauty-Szene – ein cleverer Schachzug, um das neue Hightech-Tool von Anfang an zum neuesten Kultobjekt zu machen.

Dyson präsentiert neue Airwrap-Ära: Mehr Volumen, weniger Hitze

Beim Launch-Event im hippen Viertel Seongsu-dong wurde klar: Der neue Airwrap 2x ist kein einfaches Update, sondern eine Innovation. Der überarbeitete Hyperdymium 2-Motor liefert doppelt so viel Luftdruck wie frühere Modelle – und trocknet das Haar schneller, ganz ohne extreme Hitze.

Ein integrierter KI-Sensor misst über 1.000 Mal pro Sekunde die Temperatur und passt sie automatisch an. Das Ergebnis: Glattes, glänzendes Haar mit deutlich weniger Hitzeschäden – und mit spürbar mehr Volumen.

Beim Launch-Event zeigte Star-Stylist Kim Sun-woo live, wie selbst krauses Haar mit dem neuen AirSmooth 2x-Aufsatz allein durch Luft (!) in eine seidige Mähne verwandelt wird – kein Glätteisen nötig.

Warum ausgerechnet ein Launch in Korea?

Für Dyson war die Entscheidung kein Zufall. Beauty-Chefin Kathleen Pierce bringt es gegenüber der Tageszeitung Korea Joong Ang Daily auf den Punkt: „Korea ist das Epizentrum globaler Beauty-Trends.“ Nirgendwo sonst treffen Innovationsfreude, Tech-Liebe und Styling-Know-how so geballt aufeinander. Wer hier punktet, hat gute Chancen, weltweit durchzustarten – denn was in Seoul gefeiert wird, landet oft nur Wochen später auf den Wunschlisten rund um den Globus.

Technik trifft Design

Neben der Technik überzeugt der Airwrap 2x auch optisch: Zwei elegante Farbvarianten – Jasper Plum und Ceramic Pink/Rose Gold – machen das neue Haarstyling-Tool zum It-Piece. Die sechs neuen Aufsätze, darunter erstmals ein klammerartiger Luft-Glätter, sind mit RFID-Technologie ausgestattet. Sie kommunizieren automatisch mit dem Gerät, das sich sofort und individuell auf die optimale Temperatur und Luftzufuhr für die Haare einstellt.

Preis & Ausblick

Der Airwrap Coanda 2x ist in Korea ab sofort erhältlich – zum Preis von rund 609 US-Dollar (536 Euro). Wann er nach Europa kommt, ist noch ungewiss. Fest steht aber: Wer Trends nicht nur folgt, sondern setzt, schaut ab jetzt nach Seoul.