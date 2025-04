× Statt Bob: Das sind die größten Trendfrisuren im Sommer 2025

Der Sommer bringt frischen Wind auf unseren Kopf! Doch der klassische Bob hat erstmal ausgesorgt, denn er macht Platz für aufregende Trendfrisuren, die noch mehr Leichtigkeit und Sommer-Feeling versprühen.

Egal ob mutig und kurz oder lang und verspielt – diesen Sommer wird’s aufregend auf dem Kopf! Jetzt ist der perfekte Moment, frischen Schwung in Ihren Look zu bringen und sich an einen neuen Style zu wagen. Wir stellen die heißesten Styles vor, mit denen Sie in der warmen Jahreszeit garantiert stylisch durchstarten.

Diese 5 Frisuren sind DER Sommertrend 2025

Der Bixie Cut

© Getty Images ×

Der angesagte Mix aus Bob und Pixie ist DER Trend dieses Sommers! Der Look verbindet feminine Eleganz mit rebellischem Charme. Durch gestufte, fransige Längen entsteht eine weiche Silhouette mit ordentlich Volumen. Der Schnitt wirkt dabei nie bemüht, sondern immer mühelos chic.

Ursprünglich in den 90ern geboren, erlebt der Bixie jetzt sein großes Comeback und auch Supermodel Taylor Hill ist begeistert. Kein Wunder: Mit etwas Gel und einem Handgriff ist der Look in Sekunden gestylt und wirkt super lässig.

Der Stufenschnitt

© Getty Images ×

Wer es lieber etwas länger mag, aber nicht auf Bewegung verzichten möchte, setzt auf den Stufenschnitt. Jennifer Aniston hat ihn einst berühmt gemacht. Jetzt feiern wir sein großes Revival! Dieser Frisuren-Klassiker ist zurück und wirkt heute moderner denn je. Er bringt Volumen, Bewegung und jede Menge Frische in lange Mähnen. Die gestuften Partien, die das Gesicht umrahmen, lassen sich wunderbar in Szene setzen, egal ob geglättet, gelockt oder mit Highlights betont.

Besonders schön wirkt dieser Schnitt bei ovalen oder länglichen Gesichtsformen – bei feinem Haar sollte man jedoch vorsichtig sein.

Der Pixie Cut

© Getty Images ×

Der Pixie Cut ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch der pflegeleichteste Trend des Sommers. Mit seinen kurzen Seiten und dem etwas längeren Deckhaar wirkt der Look lässig, elegant und ist im Nu gestylt. Der Haarschnitt ist ideal für Frauen mit markanten Gesichtszügen, die ihre Konturen betonen möchten. Ob Halle Berry oder Emma Stone – sie alle beweisen: Der Pixie ist ein echter Power-Look!

XXL-Haare mit Face Framing Highlights

© Getty Images ×

Sie hängen an Ihrer langen Mähne, möchten aber frischen Wind reinbringen? Dann sind XXL-Haare mit Face Framing Highlights die perfekte Wahl! Dabei werden dezente, helle Strähnchen rund ums Gesicht gesetzt – für mehr Dimension, Tiefe und einen echten Wow-Effekt.

Der Look funktioniert mit glattem Haar genauso wie mit sanften Wellen – und zaubert sofort ein Sommer-Upgrade ohne großen Schnitt.

Der Shag

Der Shag Cut ist und bleibt ein Favorit. Kein Wunder – er ist die perfekte Kombination aus Lässigkeit, Individualität und Leichtigkeit. Der Look lebt von unregelmäßigen, fransigen Stufen auf Schulterlänge, die für einen lockeren Undone-Effekt sorgen.

Ganz gleich, ob glattes, gewelltes oder lockiges Haar – der Shag funktioniert mit nahezu jeder Struktur und bringt selbst feinem Haar mehr Leben. Das macht ihn zur idealen Sommerfrisur für alle, die es unkompliziert und cool mögen.